3 ngày cuối tuần (13/5 - 15/5) hỷ sự lâm môn, lộc tài, phú quý nhiều vô kể, may mắn liên tục gọi tên

Cuộc sống tuổi Dần có nhiều thay đổi tích cực. Công việc của con giáp may mắn này trong 3 ngày cuối tuần bất ngờ suôn sẻ, những khó khăn của tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa người tuổi này sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển thăng hoa hơn.

Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Dần phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Tuổi Dậu

Vận may của những người tuổi Dậu sẽ lên như diều gặp gió trong 3 ngày cuối tuần. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Đầu tư kinh doanh vào khoảng thời gian này là hợp lí với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu sẽ được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh.

Một vài khó khăn xuất hiện vào thời gian qua chẳng thể đem tới rắc rối nào quá lớn cho người tuổi Dậu. Ngược lại, càng trải qua khó khăn, họ càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Hợi

Từ 13/5 đến 15/5, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Hợi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Hạnh phúc êm ấm, tiền vàng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu.

Trong thời gian 3 ngày cuối tuần, họ cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công. Trong thời gian này người tuổi Hợi nên hạn chế những cuộc đấu khẩu vô thưởng vô phạt, để tránh có kẻ gây thù chuốc oán với mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo