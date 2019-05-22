3 nàng giáp sinh vào giờ này đi đến đâu cũng được săn đón ráo riết, đàn ông tán thưởng hoan nghênh

Tâm linh - Tử vi 22/05/2019 05:18

Phụ nữ có người không mấy nổi bật nhưng vẫn khiến đàn ông mê mẩn. Những nàng giáp sinh vào giờ này chính là như vậy, dù đi đến đâu họ cũng được nam giới săn đón ráo riết, yêu mến đến say mê!

Tuổi Mão sinh vào giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ)

Phụ nữ tuổi Mão sinh vào giờ Ngọ là một trong những con giáp được phái mạnh để mắt nhiều nhất.

Đây là người phụ nữ đa số đàn ông đều muốn có được. Nàng có tính cách hiền lành, dịu dàng, pha chút lãng mạn. Bởi thế, khi ở cạnh nàng giáp này, đàn ông luôn thấy mình thật mạnh mẽ, có thể bảo vệ, yêu chiều người phụ nữ này.

3 nàng giáp sinh vào giờ này đi đến đâu cũng được săn đón ráo riết, đàn ông tán thưởng hoan nghênh - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Mão sinh vào giờ Ngọ là một trong những con giáp được phái mạnh để mắt nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão sinh vào giờ này luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của đàn ông. Bởi thế, nếu đàn ông lấy được nàng rồi hãy yêu thương, để tâm đến nàng hơn vì xung quanh sẽ không thiếu đàn ông muốn cướp lấy nàng.

Tuổi Thân sinh vào giờ Tý (từ 23 giờ đến 1 giờ)

Phụ nữ tuổi Thân sinh vào giờ Tý là người có tố chất nho nhã, dịu dàng, quan tâm đến người khác. Khi nói chuyện với người khác, nàng để lại ấn tượng với giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng linh hoạt. Đàn ông luôn có cảm giác được thấu hiểu, quan tâm khi ở bên.

3 nàng giáp sinh vào giờ này đi đến đâu cũng được săn đón ráo riết, đàn ông tán thưởng hoan nghênh - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Thân sinh vào giờ Tý là người có tố chất nho nhã, dịu dàng, quan tâm đến người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nàng giáp sinh giờ này luôn quan tâm và nhịn nhường người khác phái. Khi đã kết hôn, nàng luôn khiến nửa kia thấy tự hào. Đây còn là người phụ nữ của gia đình, giúp chồng vun vén mái ấm, quản lý tiền bạc. Bởi thế, đàn ông luôn xem đây là mẫu hình phụ nữ lý tưởng để lấy về làm vợ.

Tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi (từ 21 giớ đến 23 giờ)

Phụ nữ tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi là người vợ đảm, mẹ hiền.

Đàn ông luôn thấy thú vị khi nói chuyện với nàng giáp này. Bởi nàng rất giỏi đoán ý đàn ông, biết họ muốn gì và phải ứng xử thế nào.

3 nàng giáp sinh vào giờ này đi đến đâu cũng được săn đón ráo riết, đàn ông tán thưởng hoan nghênh - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi là người vợ đảm, mẹ hiền - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi kết hôn, nàng có vận đào hoa khá tốt, được không ít đàn ông theo đuổi. Nhưng khi đã yêu hay kết hôn, nàng một lòng thủy chung với người đàn ông của mình.

Phụ nữ tuổi Mão sinh vào giờ Hợi luôn là người tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong gia đình. Nàng hiếu thảo, đảm đang, tần tảo nên chồng luôn rất an tâm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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