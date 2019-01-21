3 nàng giáp dù không xinh đẹp vẫn khí chất ngời ngời, hút hết may mắn tài lộc cho chồng con!

Tâm linh - Tử vi 21/01/2019 05:30

Nhiều người phụ nữ nhìn thì chẳng phải gọi là xinh đẹp nhưng vẫn luôn khiến đàn ông say mê. Nét đẹp của họ không nằm ở nhan sắc, mà là ở khí chất khó ai có được. 3 nàng giáp sau chính là kiểu phụ nữ có khí chất sang chảnh ngời ngời như thế!

3 nàng giáp sau chính là kiểu phụ nữ có khí chất sang chảnh ngời ngời như thế!

Phụ nữ tuổi Hợi

Đa số phụ nữ tuổi Hợi đều có cá tính phóng khoáng, thoải mái. Họ có sự tiềm ẩn đầy quyến rũ, khiến đàn ông say mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nàng giáp này thường gặp nhân duyên tốt đẹp, khi độc thân thường được nhiều người theo đuổi. Khi đã có gia đình, phụ nữ tuổi Hợi là mẫu người vợ đàn ông nào cũng muốn rước về.

3 nàng giáp dù không xinh đẹp vẫn khí chất ngời ngời, hút hết may mắn tài lộc cho chồng con! - Ảnh 1
Khi đã có gia đình, phụ nữ tuổi Hợi là mẫu người vợ đàn ông nào cũng muốn rước về - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Hợi lạc quan tích cực, trời sinh đã thông minh, giỏi giang. Nhìn họ thì có vẻ không có gì nổi bật nhưng càng tiếp xúc sẽ càng thấy khí chất từ nội hàm vô cùng thu hút.

Tuổi Mùi

Nàng giáp tuổi Mùi mang đậm “chất phụ nữ” nhất. Ở họ hội tụ sự dịu dàng nữ tính, tinh tế ý nhị khiến đàn ông phải “rụng rời” khi ở cạnh.

Nàng giáp này để ý đến mọi người xung quanh, mang đến cảm giác thoải mái bình yên mà đàn ông luôn muốn có. Khi đã kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi hết lòng vì chồng con, biết vun vén gia đình, chồng hay gia đình chồng đều không chê trách được gì.

3 nàng giáp dù không xinh đẹp vẫn khí chất ngời ngời, hút hết may mắn tài lộc cho chồng con! - Ảnh 2
Ở phụ nữ tuổi Mùi hội tụ sự dịu dàng nữ tính, tinh tế ý nhị khiến đàn ông phải “rụng rời” khi ở cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi thân chu đáo, ân cần. Một khi đã yêu, họ sẽ bảo vệ tình yêu của mình một cách hoàn hảo nhất. Nàng giáp này có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, và cho đàn ông cảm giác muốn được chở che bảo bọc.

Với người đàn ông mình yêu thương, nàng giáp này sẽ dành hết sự quan tâm cho họ. Phụ nữ tuổi Thân sẽ mang hết niềm vui, sự thoải mái cho người mình yêu. Khi đã lấy họ, đàn ông sẽ không bao giờ thấy chán chê hay thất vọng.

3 nàng giáp dù không xinh đẹp vẫn khí chất ngời ngời, hút hết may mắn tài lộc cho chồng con! - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Thân sẽ mang hết niềm vui, sự thoải mái cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ tuổi Thân còn rất đảm đang, siêng năng, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đây là lý do đàn ông luôn muốn lấy phụ nữ tuổi Thân làm vợ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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