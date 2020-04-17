3 nàng giáp cực kì đắt giá, khiến đàn ông lắm tiền cũng phải chật vật chinh phục

Tâm linh - Tử vi 17/04/2020 05:23

Theo tử vi con giáp, đây là những nàng giáp “đắt giá” trong mắt đàn ông. Vì họ coi trọng tình yêu, đàn ông chỉ có thể dùng chân tình để chinh phục.

Theo tử vi con giáp, 3 nàng giáp này đắt giá tới mức đàn ông có dùng bạc tiền cũng không thể mua chuộc, phải dùng chân tình để lấy lòng họ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp tài giỏi, độc lập. Họ có tham vọng kiếm tiền và quý trọng đồng tiền. Dù cuộc sống đủ đầy nhưng họ vẫn sống theo quan niệm phải tự kiếm tiền. Phụ nữ tuổi Thân mạnh mẽ như đàn ông nên không thích dựa dẫm vào ai.

tu vi con giap 1
Phụ nữ tuổi Thân mạnh mẽ như đàn ông nên không thích dựa dẫm vào ai - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, đàn ông chỉ có tiền mà muốn chinh phục phụ nữ tuổi Thân thì nên bỏ cuộc. Vì đây là con giáp không thích đàn ông khoe mẽ, chỉ biết dùng tiền để mua tình cảm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, coi trọng tình cảm. Với họ tình cảm là điều quan trọng, phải có cho đi và nhận lại, xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng giáp này không thích người coi trọng vật chất, thích dùng tiền để thể hiện bản thân. Muốn yêu nàng giáp này, đàn ông phải thể hiện chân tình với gia đình họ trước.

tu vi con giap 2
Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, coi trọng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tuổi Hợi còn là con giáp tài giỏi, biết kiếm tiền và không bao giờ có suy nghĩ để người khác nuôi. Khi đã lấy chồng, người vợ tuổi Hợi sẽ minh bạch tài chính với chồng, không phụ thuộc vào chồng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp, tuổi Sửu siêng làm mà cũng giỏi tiết kiệm. Họ quản lý tiền bạc chu đáo, nhưng cũng hay giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Họ quý trọng đồng tiền, nên càng không thích những kẻ dùng đồng tiền để mua vui. Nếu đàn ông chỉ biết dùng tiền để muốn chinh phục phụ nữ thì sẽ bị họ liệt vào “danh sách đen”.

tu vi con giap 3
Muốn theo đuổi tuổi Sửu, đàn ông phải kiên nhẫn dùng chân tình để chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Muốn theo đuổi tuổi Sửu, đàn ông phải kiên nhẫn dùng chân tình để chinh phục. Tuổi Sửu thích sự mộc mạc trong tình cảm, cảm động vì tấm lòng chân thành. Đàn ông muốn lấy được vợ tuổi Sửu, hãy đối đãi tốt với người thân của họ, họ sẽ dễ dàng thấy rung động.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp được thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 tháng tới tài lộc bám thân, may mắn theo đuổi

3 con giáp được thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 tháng tới tài lộc bám thân, may mắn theo đuổi

Dù đang gặp khó khăn nhưng cứ yên tâm vì đây là 3 con giáp giàu có bậc nhất sau 3 tháng tới. Họ đặc biệt được thần Tài ưu ái nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tài giỏi con giáp lương thiện 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két