3 dấu hiệu tướng mạo của người phụ nữ thông minh xuất chúng, vượng phu ích tử, lộc lá đong đầy

Kể cả khi chưa có kinh nghiệm, khi nhìn vào một người. Chúng ta cũng có thể nhận xét được đôi điều về ngoại hình.

Theo nhân tướng học, cuộc đời của một người ít nhiều được thể hiện qua đặc điểm ngoại hình. Những đặc điểm tuy nhỏ bé nhưng tiết lộ rất nhiều về số mệnh của một người.

Chẳng hạn như mẫu người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Họ nắm trong tay sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào thì có thể nhìn ngay vào những đặc điểm này để nhận biết.

Tướng học Á Đông xét diện khuôn mặt thành 3 phần là Thượng đình, Trung đình và Hạ đình. Thượng đình là từ chân tóc đến khoảng giữa 2 đầu lông mày, bộ vị quan trọng nhất là trán. Trung đình từ khoảng giữa hai đầu lông mày đến dưới 2 cánh mũi. Bộ vị quan trọng của Trung đình là mũi, đôi mắt, lưỡng quyền (gò má), 2 tai và 2 lông mày.

Phối hợp với tướng mũi cao vừa, cánh mũi dày là gò má cao vừa phải. Gò má cao nhưng không nhô ra, không cao quá sống mũi. Phụ nữ có gò má như vậy cho thấy là người có tính cách ngoan cường, có lập trường. Họ cũng không dễ bị khuất phục trước nghịch cảnh. Đặc biệt, họ là kiểu người biết đi lên bằng thực lực. Họ không ưa lời xu nịnh mà thích "đấu" nhau bằng năng lực thực sự.

Không chỉ giỏi kiềm tiền, tư duy nhanh nhạy, người sở hữu tướng gò má như vậy còn tận dụng triệt để tài năng trong công việc. Là bước đệm cho sự nghiệp lâu dài. Mẫu người này, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống của họ không lúc nào rời xa tôn chỉ của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nhân trung dài và rõ

Nhân trung hay còn gọi là thọ đường. Một người có nhân trung rõ ràng, đẹp đẽ là người vừa sống lâu vừa thông minh. Phụ nữ có nhân trung đẹp được cho là có quý tướng. Người ta nói rằng họ có thể sinh ra những đứa con thông minh, tài giỏi giống mình. Hơn nữa, chồng cũng được hưởng phúc khí từ người vợ có nhân trung đẹp, cả nhà sẽ giàu sang phát đạt.

Nhân trung sâu và dài thường rất thuận lợi về mặt con cái. Họ thường có con cháu đề huề và có cuộc sống hôn nhân gia đình ấm êm tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống khi còn trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng bạn có thể vượt qua giai đoạn này, trung vận sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tóm lại, trên đây là những đặc điểm giúp bạn có thể nhìn nhận đôi nét về sự thông minh, tài hoa của phái nữ. Những yếu tố về ngũ quan đóng góp một phần trong việc đánh giá, tuy nhiên bạn cũng phải trau dồi để giữ mãi nét đặc trưng đó cho chính mình.

3. Mặt chữ điền, gương mặt thô

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học thì người phụ nữ mạnh mẽ có mặt chữ điền, gương mặt thô. Họ không thích dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện. Người này dù có kết hôn rồi cũng tự lực cánh sinh, ít khi nhờ vả chồng việc gì.Người này nếu có vầng trán rộng cao, môi trên dày thì rất chung thủy, một lòng vì chồng, yêu thương và dạy dỗ con cái rất tốt. Họ sống có trách nhiệm, quy củ, không sợ khó khăn, việc nặng nhọc.

Nữ giới có mặt chữ điền thì rất đảm đang cả việc bên ngoài lẫn việc trong gia đình. Hơn nữa, họ còn sở hữu tính cách hòa đồng, lễ phép và biết quan tâm đến những người xung quanh. Nếu muốn đạt được bình yên trong cuộc sống, họ phải đi qua nhiều khó khăn.