3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong 15 ngày tới: Luân phiên nhận lộc Phật Bà, phúc đức dày người, coi chừng tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền bạc rơi đầy tay, trúng đậm giàu to trong 15 ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có bản chất rất tốt. Họ đối xử khá công bằng, chính trực với tất cả mọi người. Vì vậy, con giáp này có danh tiếng rất tốt, ghi điểm trong mắt quý nhân và có thể đạt được thành công trong sự nghiệp ngay trong lần "ra quân" đầu tiên. Nhiều người bị thu hút bởi con giáp tuổi Mùi. Họ tốt bụng và tích cực nên ngày thường được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, giúp sức cho họ nỗ lực vượt qua khó khăn. 

Trong 15 ngày tới, vận trình phát triển của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh, đạt được sự viên mãn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, con giáp này sẽ có thêm cơ hội để tăng thu nhập vào thời điểm này. Ngày càng có nhiều người giúp đỡ, con giáp tuổi Mùi sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời vào thời gian tới.

3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong 15 ngày tới: Luân phiên nhận lộc Phật Bà, phúc đức dày người, coi chừng tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Trong 15 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Với những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc. Bạn hãy tạo uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác khiến bạn đạt được mọi ước mơ.

3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong 15 ngày tới: Luân phiên nhận lộc Phật Bà, phúc đức dày người, coi chừng tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 15 ngày tới, tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

3 con giáp xua đuổi hết tai ương trong 15 ngày tới: Luân phiên nhận lộc Phật Bà, phúc đức dày người, coi chừng tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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