3 con giáp vận tài sáng chói, đường sự nghiệp đỏ rực vào ngày 11/10, sớm muộn sẽ đổi đời

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 03:58

Ngày 11/10, 3 con giáp vận tài sáng chói, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, kinh doanh phát đạt, của nả dồi dào

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 11/10/2022 hôm nay, tam hợp giúp tuổi Tỵ có một ngày thuận lợi. Con giáp này chỉ cần giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn, thử thách thì sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Con giáp này là một người có trách nhiệm trong công việc vì thế mà con giáp này sẽ sớm khẳng định được giá trị của bản thân mình và thăng tiến xa hơn trong tương lai. Hãy cố gắng trong mọi việc mình làm.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

3 con giáp vận tài sáng chói, đường sự nghiệp đỏ rực vào ngày 11/10, sớm muộn sẽ đổi đời - Ảnh 1

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 11/10/2022 hôm nay, tam hợp giúp tuổi Tỵ có một ngày thuận lợi. Con giáp này chỉ cần giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn, thử thách thì sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tuổi Thìn hôm nay có thể sẽ là con giáp may mắn nhất đó, bởi không chỉ có được công việc như ý mà tình duyên cũng rạng rỡ. Bạn hãy cố gắng để phát huy năng lực của mình, không phải ai cũng may mắn được làm công việc mình ưa thích đúng với khả năng của bản thân. 

 

Thiên Ấn trợ mệnh, công việc dù có bế tắc nhưng với năng lực của mình, bạn sẽ sớm tìm thấy lối ra. Tuổi Dậu có được nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo, nhận được sự đánh giá cao từ phía cấp trên.

 

Người tuổi Dậu sẽ có sự trợ giúp của Thực Thần trong chuyện làm ăn buôn bán của mình. Cũng may là quý nhân xuất hiện đúng lúc nên bản mệnh không bỏ lỡ thời cơ. Chính Tài ở bên, đảm bảo cho con giáp này có được thu nhập ổn định, tiền bạc dồi dào. 

 

3 con giáp vận tài sáng chói, đường sự nghiệp đỏ rực vào ngày 11/10, sớm muộn sẽ đổi đời - Ảnh 2

Thiên Ấn trợ mệnh, công việc dù có bế tắc nhưng với năng lực của mình, bạn sẽ sớm tìm thấy lối ra. Tuổi Dậu có được nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo, nhận được sự đánh giá cao từ phía cấp trên. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần được Tam hợp cục nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này.

 

Thiên Ấn là vì sao chiếu sáng cho đường công danh của con giáp này. Tài hoa nở rộ, tinh hoa phát tiết, bản mệnh có cơ hội thể hiện những gì mình có, khẳng định vị thế hiện tại mình có là hoàn toàn xứng đáng.

 

Thực Thần ở bên trợ giúp nên đường tài lộc của Dần vẫn đang trên đà tăng tiến. Người làm công ăn lương được hưởng những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Những ai làm nghề kinh doanh buôn bán sẽ có lộc làm ăn buôn bán, tiền bạc thu về rủng rỉnh đầy tay.

 

3 con giáp vận tài sáng chói, đường sự nghiệp đỏ rực vào ngày 11/10, sớm muộn sẽ đổi đời - Ảnh 3

Hôm nay người tuổi Dần được Tam hợp cục nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

Kể từ ngày 9/10, 3 con giáp công việc diễn ra dễ dàng, đạt được bước tiến mới, tài lộc tươi sáng, các khoản đầu tư sinh lời khủng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 50 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 50 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 50 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà