Người tuổi Dậu luôn nỗ lực để thăng tiến, làm việc luôn chăm chỉ có trách nhiệm, thậm chí trong công việc có thể nói là người công chính nghiêm minh, song đối xử với mọi người cũng rất rộng rãi, nghĩa khí, chân thành và khoan dung.

Vào thứ Tư và thứ Năm tuần này, người tuổi Dậu vì có sao Lộc Huân chiếu mệnh, có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của vận thế.

Với người tuổi Dậu làm trong chốn quan trường, thì đường quan vận sẽ hanh thông, mọi việc thuận lợi, yên ổn, có cơ hội thăng quan phát tài. Hoặc ngay cả những người đi làm bình thường thì trong năm này cũng sẽ có vận may như thăng chức tăng lương.

Tuổi Tỵ

Vào thứ Tư và thứ Năm tuần này nhiều điều tốt lành với người tuổi Tỵ. Đặc biệt, con giáp này có dấu hiệu tụ tài, tụ lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Người tuổi Tỵ làm công việc kinh doanh tự do sẽ có khách hàng đối tác mới giúp tăng doanh thu, cònngười làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như được tăng lương, tăng thưởng.

Vào thứ Tư và thứ Năm tuần này, tuổi Tỵ bất ngờ được thần tài chiếu cố, giúp họ có được khối tài sản đáng mơ ước đấy!

Tuổi Dần

Dần thông minh hài hước, tính tình cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng hết lòng hết dạ. Con giáp này cực kì tốt bụng, biết trân quý người khác nên trong cuộc sống luôn có các mối quan hệ tốt. Nhờ vậy mà đồng nghiệp bạn bè luôn muốn họ đứng ở vị trí tốt để có những cơ hội mới cho bản thân mình.

Dần là người biết điều nên họ không để ai thiệt bao giờ. Con giáp này vào thứ Tư và thứ Năm tuần này tình duyên rực rỡ, công việc như ý, có cơ hội thăng quan tiến chức.

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