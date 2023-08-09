3 con giáp từ gà hóa phượng vào đúng 20 giờ ngày 9/8: Hỷ khí lâm môn, hào quang chiếu rọi, làm ăn dễ sinh lời lớn

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 09:25

Tử vi dự đoán, vào đúng 20 giờ ngày 9/8, 3 con giáp dưới đây ăn nên làm ra, một bước lên tiên, tài vận bừng sáng.

Tuổi Tý

Tý trời sinh cá tính mạnh mẽ hơn người, nhưng trong tính tình lại vô cùng tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi Tý họ trao đi mà không cần nhận lại. Bởi vậy, con giáp này thông minh lại tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Vào đúng 20 giờ ngày 9/8, đây là lúc Tý nhận được về những trái ngọt từ những hạt mầm mà con giáp này đã đem gieo. Sự nghiệp và tài vận của Tý đạt được những thành công lớn, nhờ thế mà đời sống vật chất của Tý cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng diễn ra như mong muốn, Tý cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi có được sự yêu thương từ những người xung quanh.

3 con giáp từ gà hóa phượng vào đúng 20 giờ ngày 9/8: Hỷ khí lâm môn, hào quang chiếu rọi, làm ăn dễ sinh lời lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Trải qua một năm với nhiều biến cố, khó khăn và trắc trở, đến cuối năm, công việc của họ khởi sắc không ngờ.

Vận xui tan đi, vận may gõ cửa, vào đúng 20 giờ ngày 9/8, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Mọi đề xuất của họ trong thời gian này cũng sẽ được cấp trên chấp nhận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ bắt đầu một mùa vụ mới với kinh nghiệm có được từ mùa vụ trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

3 con giáp từ gà hóa phượng vào đúng 20 giờ ngày 9/8: Hỷ khí lâm môn, hào quang chiếu rọi, làm ăn dễ sinh lời lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là một trong số những con giáp có cuộc sống vô cùng sung túc, viên mãn vào đúng 20 giờ ngày 9/8. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất có sự chuyển mình một cách vô cùng thuận lợi. Những cơ hội làm ăn tốt sẽ liên tục đến với họ. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ tuổi Tuất có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống giàu có không thiếu thốn gì.  

Bên cạnh đó, những cơ hội để họ xây dựng một sự nghiệp vững chắc, ổn định cho tương lai lâu dài cũng sẽ tới với tuổi Tuất, đòi hỏi họ phải biết sáng suốt lựa chọn.

Tử vi học có nói, những tháng may mắn nhất mà tuổi Tuất có thể dư sức kiếm tiền dễ dàng vào đúng 20 giờ ngày 9/8 và họ nhất định không nên bỏ lỡ.

Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất cũng gặp may trong các mối quan hệ tình cảm. Những người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới và xây dựng được các mối quan hệ tiềm năng. Tuy nhiên, có vẻ như những người phù hợp nhất với họ lại không phải là những người xa lạ, mà chính là một trong số những người bạn thân thiết mà bạn không ngờ tới. Hãy cân nhắc tình cảm và cho mình một cơ hội để hạnh phúc cùng người mà bạn tin tưởng nhé.  

3 con giáp từ gà hóa phượng vào đúng 20 giờ ngày 9/8: Hỷ khí lâm môn, hào quang chiếu rọi, làm ăn dễ sinh lời lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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