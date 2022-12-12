3 con giáp từ 9h sáng Thứ 3 ngày 13/12/2022 an nhàn, hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống.

So với những con giáp khác, tuổi Sửu sống thực tế, họ biết tận dụng mọi khả năng và tích góp với hy vọng có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ thời điểm này trở đi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Từ giờ, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, ai thăng hoa rồi thì sẽ càng thăng hoa hơn, những người gặp không ít khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhìn chung đây sẽ kkhoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Sửu.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Trong thời điểm này, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Dần cũng cần lưu ý, vì bản mệnh có tính cách thẳng thắn, hào sảng, có sao nói vậy, tuổi Dần dễ bị tiểu nhân nhắm đến, đặt điều hãm hại, khiến họ phải vất vả đối phó, thu nhập cũng vì thế mà giảm theo.

Song tử vi học có nói vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

Tuổi Thìn

Nói tới con giáp phát tài thời gian này, không thể không nhắc tới người tuổi Thìn. Trong thời điểm này con giáp Thìn sẽ may mắn vô cùng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề chi tiêu. May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân đà này nếu bạn tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa thì sẽ càng gặt hái nhiều trái ngọt. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.