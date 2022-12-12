3 con giáp từ 9h sáng Thứ 3 ngày 13/12/2022 an nhàn, hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 10:36

3 con giáp dưới đây vào thời điểm này không thiếu cơ hội, do được quý nhân phù trợ mà thời gian này sẽ được an nhàn, qua năm mới sẽ có phúc lộc đầy nhà.

 

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống.

So với những con giáp khác, tuổi Sửu sống thực tế, họ biết tận dụng mọi khả năng và tích góp với hy vọng có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc về sau.

Tử vi học có nói, trong lúc này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

3 con giáp từ 9h sáng Thứ 3 ngày 13/12/2022 an nhàn, hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ thời điểm này trở đi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Từ giờ, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, ai thăng hoa rồi thì sẽ càng thăng hoa hơn, những người gặp không ít khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhìn chung đây sẽ kkhoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Sửu.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Trong thời điểm này, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

3 con giáp từ 9h sáng Thứ 3 ngày 13/12/2022 an nhàn, hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Dần cũng cần lưu ý, vì bản mệnh có tính cách thẳng thắn, hào sảng, có sao nói vậy, tuổi Dần dễ bị tiểu nhân nhắm đến, đặt điều hãm hại, khiến họ phải vất vả đối phó, thu nhập cũng vì thế mà giảm theo.

Song tử vi học có nói vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

Tuổi Thìn

Nói tới con giáp phát tài thời gian này, không thể không nhắc tới người tuổi Thìn. Trong thời điểm này con giáp Thìn sẽ may mắn vô cùng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề chi tiêu. May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để. 

3 con giáp từ 9h sáng Thứ 3 ngày 13/12/2022 an nhàn, hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhân đà này nếu bạn tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa thì sẽ càng gặt hái nhiều trái ngọt. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vào buổi trưa Thứ 3 ngày 13/12/2022: 3 con giáp được Thần Tài soi đường dẫn dắt đến thành công, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận viên mãn

Vào buổi trưa Thứ 3 ngày 13/12/2022: 3 con giáp được Thần Tài soi đường dẫn dắt đến thành công, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận viên mãn

Tử vi vào thời điểm này dự đoán đây là lúc 3 con giáp sau lên đời đổi vận, tiền tài danh vọng rủ nhau kéo về, chuẩn bị hưởng phúc đi là vừa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 13/12/2022 tu vi ngay 13/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 13/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 29 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 29 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng