3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (9/3/2023): Mở cửa đón Thần Tài, sự nghiệp rực sáng hơn bao giờ hết, tài lộc vượng phát, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 07:33

Tử vi hôm nay 9/3/2023 cho biết có đến 3 con giáp may mắn mở cửa đón Thần Tài sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vượt trội, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, quý nhân dẫn lối trong mọi khó khăn nên không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình thiện lành, luôn hòa nhã, thích giúp đỡ mọi người. Do đó mà họ luôn tạo được các mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này không có nhiều tham vọng, đối với họ, sự bình yên là quan trọng nhất. Trong công việc cũng vậy, người tuổi Hợi không ngại vất vả, thậm chí là bị chỉ trích để có được thành công sau này nhờ vậy mà họ rất được lòng những người xung quanh. 

Tử vi hôm nay 9/3/2023 cho biết nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, con giáp may mắn này có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được thử sức ở những môi trường cao hơn nữa trong công ty. 

Hợi hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa và con đường thăng tiến sẽ được rút ngắn rất nhiều. Thậm chí nếu làm tốt, họ còn được đề xuất tăng lương trong thời gian tới. 

con giap 1
Tử vi hôm nay 9/3/2023 cho biết nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, con giáp may mắn này có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được thử sức ở những môi trường cao hơn nữa trong công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn miệt mài, nỗ lực làm việc. Họ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà trong mọi môi trường họ góp mặt, Sửu luôn được mọi người dành sự tôn trọng nhất định về ý chí theo đuổi sự thành công của mình. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay mọi sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. Không chỉ vậy việc kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng khi quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối cho Sửu. Một số còn gặp vận may độc đắc, trúng số dễ như chơi. 

Ngoài ra đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng rất tốt, nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Để có thể được như vậy là nhờ 2 người luôn không ngừng trò chuyện và đặt mình vào vị trí của người kia. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay mọi sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong hôm nay, thứ Năm những người tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, bên cạnh đó họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Cụ thể, con đường tài lộc của người tuổi Mão tới đây sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Nhờ vậy mà Mão đem về một khoản tiền không lồ giúp họ có thể lo toan mọi thứ cho bản thân, gia đình trong nhiều năm mà không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, trong công việc Mão cần giữ được sự bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định bởi sự thành công của bạn đôi khi khiến Mão trở thành cái gai trong mắt người khác, vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước những quyết định của mình nhé. 

Đường tình duyên sắp tới của người tuổi Mão sẽ phát triển không ngờ cùng với gia đình của mình. Bên cạnh đó, thời điểm sắp tới, những ai đang độc thân có khi sẽ tìm được ý trung nhân như ý.

con giap 3
Tử vi 12 con giáp dự đoán trong hôm nay, thứ Năm những người tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, bên cạnh đó họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Cụ thể, con đường tài lộc của người tuổi Mão tới đây sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 8/3 gọi tên 3 con giáp sau: Bản lĩnh hơn người,TRỞ THÀNH TỶ PHÚ dễ dàng, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, vận trình may mắn đủ đường

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 8/3 gọi tên 3 con giáp sau: Bản lĩnh hơn người,TRỞ THÀNH TỶ PHÚ dễ dàng, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, vận trình may mắn đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 8/3/2023 sẽ là thời kỳ vàng son của 3 con giáp may mắn này. May mắn liên tiếp, thu nhập tăng không ngừng!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/3/2023 tử vi 12 con giáp ngày 9/3 tu vi ngay 9/3 tử vi hôm nay Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều