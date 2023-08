Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi nên khả năng họ thành công trong sự nghiệp dĩ nhiên vượt trội so với người khác.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với Hợi trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn. Thậm chí một vài người trong số tuổi này còn gặp vận may trúng số, tiền tỷ ngập tràn.

Đường tài lộc vượng phát, quý nhân có mặt hỗ trợ con giáp này làm ăn kinh doanh qua đó giúp cho Tỵ kiếm về khoản thu nhập khủng.

Theo tử vi 12 con giáp, thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến trong hôm nay 27/2/2023. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp may mắn này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thân luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Bản mệnh nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực.

Tử vi hôm nay cho biết Thân được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!