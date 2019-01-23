3 con giáp phúc lộc đầy nhà, làm một hưởng mười trong nửa đầu năm 2019

Tâm linh - Tử vi 23/01/2019 14:30

Nửa đầu năm 2019, nhờ được thần tài ban lộc, quý nhân ban phúc 3 con giáp sau sẽ làm ăn thuận lợi, đếm tiền sái tay.

Tiền chất chật nhà, phải mua thêm két sắt để chứa chính là tương lai của 3 con giáp này trong nửa đầu năm Kỷ Hợi 2019.

3 con giáp phúc lộc đầy nhà, làm một hưởng mười trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 1
Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời Sửu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, lương thiện và rất hay giúp đỡ người khác. Dẫu không giàu có, cũng không được bất cứ ai nâng đỡ nhưng sự sẻ chia, thương người nơi Sửu giúp họ có đủ bao dung, bác ái để làm điều thiện. Nhờ thế, con giáp này tích được rất nhiều công đức, được bề trên chiếu cố.

Cụ thể, nửa đầu năm 2019 vận số của Sửu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Sửu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời họ tới tấp. Từ đây, Sửu sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

3 con giáp phúc lộc đầy nhà, làm một hưởng mười trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 2
Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán con giáp này sẽ ôm hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu cực giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ phóng khoáng, thích tự do, phiêu lưu và rất ghét ràng buộc. Thế nên, họ thường mất khá nhiều thời gian để nhận ra mình thích điều gì, hợp với nghề nào. Xuất phát muộn hơn so với người khác nhưng khi đã đi đúng hướng Ngọ sẽ phi nước đại cực nhanh. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán con giáp này sẽ ôm hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu cực giàu.

Nửa đầu năm 2019, nhờ vận may trời cho Ngọ sẽ thành công mỹ mãn chốn thương trường. Họ ký được những hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu chăm chỉ làm ăn, chịu thương chịu khó thì không chỉ năm nay mà 3 năm sau Ngọ vẫn làm ăn tấn tới, tiền tài phủ phê.

3 con giáp phúc lộc đầy nhà, làm một hưởng mười trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 3
Đặc biệt, tháng 4/2019 Tuất sẽ cơ hội làm ăn cực tốt để hái lộc vào nhà, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, chân thành và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết người biết ta nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Trong gia đình, Tuất luôn quan tâm, chăm sóc các thành viên nên gia đạo lúc nào cũng ấm êm, viên mãn.

Càng về hậu vận người tuổi Tuất càng phúc khí đầy nhà, may mắn hơn người. Sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió, thành công mỹ mãn. Đặc biệt, tháng 4/2019 Tuất sẽ cơ hội làm ăn cực tốt để hái lộc vào nhà, công thành danh toại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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