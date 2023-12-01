3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc từ ngày 2/12 đến ngày 10/12: Vận đỏ như son, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu phúc có phúc sự nghiệp vụt sáng như sao từ ngày 2/12 đến ngày 10/12.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Người tuổi Dần vốn tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để có thể chống chọi với sóng gió cuộc đời. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào thời tiền vận, tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc sự nghiệp của họ giậm chân tại chỗ.

Từ ngày 2/12 đến ngày 10/12, cuộc sống của tuổi Dần sẽ dần được chuyển giao lên tầm cao mới. Vào thời điểm đó, tuổi Dần nếu không phải là người có chức có quyền trong xã hội thì cũng là đại phú gia, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, muốn gì có đó. Ngoài ra cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn đủ đầy. Người tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để giữ gìn vị trí của mình cũng như đem lại nhiều tài lộc cho gia đạo.

3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc từ ngày 2/12 đến ngày 10/12: Vận đỏ như son, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, may mắn bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài từ ngày 2/12 đến ngày 10/12 bởi đồng tiền luôn đổ dồn về túi bạn, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh. Trong thời điểm này, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì cơ hội để bạn khẳng định bản thân sẽ xuất hiện từ ngày 2/12 đến ngày 10/12. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc từ ngày 2/12 đến ngày 10/12: Vận đỏ như son, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, may mắn bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 2/12 đến ngày 10/12, tử vi nói rằng vận may nghề nghiệp của người tuổi Mão không ngừng tăng cao. Họ làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành tích. Người tuổi này vốn thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ có khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực của công việc cũng như cuộc sống.

Khi những người xung quanh gặp phải khó khăn, người tuổi Mão luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cũng bởi sự cởi mở, tốt tính đó mà người tuổi Mão đi đâu cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ. Lời khuyên dành cho những chú Mèo trong thời gian tới là hãy nắm bắt cơ hội, chăm chỉ.

3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc từ ngày 2/12 đến ngày 10/12: Vận đỏ như son, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, may mắn bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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