3 con giáp đón nhận hạnh phúc an khang trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12: Làm ăn mã đáo thành công, thu vàng gom bạc, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc song hành, phú quý đồng hành trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm. Người tuổi này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực chất lại là người rất khôn ngoan, giỏi tính toán. Họ có nhiều ước mơ, tham vọng.

Người tuổi Sửu không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân. Họ luôn kiên định trước mọi mục tiêu và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi nên không bị bỏ lại phía sau.

Trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12, người tuổi Sửu có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

3 con giáp đón nhận hạnh phúc an khang trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12: Làm ăn mã đáo thành công, thu vàng gom bạc, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm tuổi Mùi khá sung mãn về mặt thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới nhằm chứng tỏ bản thân mình. Nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc hoặc cuộc sống, hãy yên tâm rằng bạn đang được rất nhiều người thân thiết yêu mến xung quanh bao bọc và hỗ trợ, nên đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp.

Giống với tuổi Sửu, gia đạo và tình duyên của tuổi Mùi trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12 rất tốt. Kể cả có đang thoải mái với tình trạng độc thân của mình, tuổi Mùi cũng có thể mạnh dạn cho bản thân và những đối tác tiềm năng một cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau và tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà tuổi Mùi có thể gánh trách nhiệm của một người giỏi lắng nghe, có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho người thân, bạn bè vượt qua khó khăn.

3 con giáp đón nhận hạnh phúc an khang trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12: Làm ăn mã đáo thành công, thu vàng gom bạc, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là con giáp tài giỏi, năng động và giàu nhiệt huyết. Tuy vậy, đôi lúc họ cũng tỏ ra hơi nóng nảy, bốc đồng.

Nếu muốn thành công hơn, con giáp tuổi này cần giữ bình tĩnh trong suy xét và quyết định mọi việc. Người tuổi này phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo.

Trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12, con giáp tuổi Ngọ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc. Người tuổi này có vận quý nhân vượng nên thường được người tốt giúp đỡ. Người đang ốm đau bệnh tật cũng sớm bình phục. Người đi xa cũng báo tin vui về cho gia đình. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tựu nổi bật, được cấp trên khen thưởng.

Đối với những con giáp đã có gia đình, họ sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con. Những người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý.

3 con giáp đón nhận hạnh phúc an khang trong ngày 1, 2, 3, 4 và 5/12: Làm ăn mã đáo thành công, thu vàng gom bạc, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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