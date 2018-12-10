3 con giáp nhận tiền thưởng lên đến 8 con số 0, ăn Tết lớn thả ga không sợ thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 10/12/2018 16:07

Những con giáp dưới đây nhận được số tiền thưởng vô cùng khủng lên đến 8 con số 0, có thể ăn Tết lớn, thả ga sắm sửa đồ dùng, quà cáp biếu tặng mà không cần lo hụt trước thiếu sau.

Tuổi Mão

Mão sẽ được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cái Tết ấm no hạnh phúc, không sợ thiếu tiền. Bạn có thể ngẩng cao đầu bỏ phong bì dày cho gia đình. Bởi cấp trên cân nhắc những đóng góp lớn của bạn bấy lâu nay mà tăng thưởng lên đến con số khủng.

3 con giáp nhận tiền thưởng lên đến 8 con số 0, ăn Tết lớn thả ga không sợ thiếu trước hụt sau - Ảnh 1
Mão nhận được khối tiền thưởng khủng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn phải hà tiện, tiết kiệm trong việc tiêu tiền như thời gian trước. Có thể nói cuộc sống của Mão vô cùng hạnh phúc và sung túc. Nhờ đầu óc thông minh, Mão được nhiều người mến mộ bởi tài xử lý tình huống vô cùng nhạy bén.

Những vấn đề khó khăn trước đây, Mão cũng sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc. Thời điểm này tâm trạng của bạn vô cùng hưng phấn, không còn cảm giác mệt mỏi, áp lực.

Tuổi Hợi

Hợi có số an nhàn, bất kể là đi làm hay ở nhà cũng được có của ăn của để. Thời điểm gần Tết, bạn được thưởng số tiền khủng, tài khoản ngân hàng tăng lên đáng kể. Những người kinh doanh, buôn bán lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thu về không đếm xuể.

3 con giáp nhận tiền thưởng lên đến 8 con số 0, ăn Tết lớn thả ga không sợ thiếu trước hụt sau - Ảnh 2
Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương, tiền từ những dự án trước đổ về như nước, dư dả mua sắm, trang hoàng nhà cửa ngày Tết. Bạn có thể tự tin bỏ phong bì dày cho người thân mà không còn phải tính trước, đoán sau. Nhờ quý nhân phù trợ nên cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn và hạnh phúc, có thể hưởng một mùa Tết ấm no.

Tuổi Ngọ

Thời gian trước Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, chơi xấu, thậm chí là bị bạn bè thân thiết ngáng đường. Tuy nhiên thời gian gần Tết, Ngọ sẽ không còn phải chịu những vấn đề đó nữa.

3 con giáp nhận tiền thưởng lên đến 8 con số 0, ăn Tết lớn thả ga không sợ thiếu trước hụt sau - Ảnh 3
Ngọ tha hồ hưởng thụ cái Tết ấm no, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ nhận được số tiền thưởng khủng để đền bù những công sức bấy lâu nay bỏ ra. Ngọ không cần phải lo lắng việc phải tiêu tiền như trước. Thời điểm này, bạn có thể thoải mái mua sắm cho bản thân và gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp thức trắng đêm ngồi đếm tiền, tài khoản ngân hàng tăng đột biến trong 3 tháng giữa năm 2019

3 con giáp thức trắng đêm ngồi đếm tiền, tài khoản ngân hàng tăng đột biến trong 3 tháng giữa năm 2019

Những con giáp dưới đây mất ăn mất ngủ vì tiền cứ đổ về liên tục, tài khoản ngân hàng tăng lên 9 chữ số 0, vận mệnh bỗng chốc biến thành đại gia chỉ sau một đêm trong 3 tháng giữa năm 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp ăn Tết no ấm con giáp Tết con giáp được thưởng khủng con giáp hạnh phúc con giáp sung sướng con giáp ăn Tết lớn

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 15 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng