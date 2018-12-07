Tử vi năm 2019: 3 con giáp này vướng phải kiện tụng, sức khỏe sa sút trầm trọng

Tâm linh - Tử vi 07/12/2018 16:04

Những con giáp dưới đây vướng phải nhiều vụ kiện tụng, họa thị phi lũ lượt kéo đến khiến sức khỏe và tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh, thường xuyên phải vào bệnh viện để điều trị.

Tuổi Thìn

Bước sang năm 2019, những người tuổi Thìn không thể tránh khỏi họa thị phi. Vận đen đủi kéo đến khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút. Thời điểm này, Thìn vướng phải nhiều vụ kiện tụng, áp lực cứ đổ về liên miên. Sự việc cứ đổ đến liên tục khiến cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn.

Tử vi năm 2019: 3 con giáp này vướng phải kiện tụng, sức khỏe sa sút trầm trọng - Ảnh 1
Thìn sức khỏe giảm sút trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Dù có giỏi giang, cẩn trọng đến mấy Thìn cũng không thể tránh khỏi tiểu nhân hãm hại. Nhiều tình huống bất ngờ xảy đến khiến bạn trở tay không kịp. Vì vậy mà bạn thường ăn không ngon, ngủ không yên ảnh hưởng đến sức khỏe. Thìn có thể sẽ mắc phải nhiều căn bệnh như mất ngủ, đau bao tử và cảm cúm vặt.

Tuổi Hợi

Hợi không có nhiều cơ hội phát tài trong năm 2019. Những khoản chi tiêu ngày càng tăng lên nhưng lương bổng vẫn không có chút dao động. Thời điểm này tuổi Hợi gặp phải nhiều họa thị phi, tiểu nhân ngáng đường, đâm sau lưng. Những kế hoạch bạn đề ra cũng bị trì trệ, không có cơ hội phát triển.

Tử vi năm 2019: 3 con giáp này vướng phải kiện tụng, sức khỏe sa sút trầm trọng - Ảnh 2
Hợi bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà Hợi thường trong trạng thái rầu lo, căng thẳng. Bạn lo lắng về nhiều chuyện nên tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, không tập trung. Thế nên sức khỏe của Hợi trong thời điểm này cũng đang ở mức báo động. Bạn gặp phải nhiều bệnh lý liên quan đến dạ dày.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng không thoát khỏi những vận đen đeo bám. Bạn làm gì cũng đổ vỡ, không hanh thông. Dù phấn đấu rất nhiều nhưng vận mệnh của bạn cũng ở mức trung bình. Thậm chí còn tụt dốc thảm hại vì bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi năm 2019: 3 con giáp này vướng phải kiện tụng, sức khỏe sa sút trầm trọng - Ảnh 3
Tinh thần của Dần sa sút vì ảnh hưởng kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, bạn không có ai đứng ra giúp đỡ vì vậy nên phải gánh vác một mình. Thời điểm này do vướng phải nhiều thị phị, kiện tụng nên sức khỏe và tinh thần của bạn sa sút trầm trọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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