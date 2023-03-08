3 con giáp ngủ trên đống tiền vào buổi tối ngày 9/3: Phú quý phủ khắp người, được Thần Tài gọi tên, tài lộc nở rộ, sự nghiệp vô cùng vượng phát, cuộc sống không lo phiền muộn

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 15:30

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn vào buổi tối ngày 9/3, cuộc đời bước sang trang mới mang tên "thăng hoa", hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn.

Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh.

3 con giáp ngủ trên đống tiền vào buổi tối ngày 9/3: Phú quý phủ khắp người, được Thần Tài gọi tên, tài lộc nở rộ, sự nghiệp vô cùng vượng phát, cuộc sống không lo phiền muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ. Ngày trước tuổi Dần đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng năm nay vận may của họ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn gian truân đều được cải thiện đáng kể.

Điều đáng nói, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng.

3 con giáp ngủ trên đống tiền vào buổi tối ngày 9/3: Phú quý phủ khắp người, được Thần Tài gọi tên, tài lộc nở rộ, sự nghiệp vô cùng vượng phát, cuộc sống không lo phiền muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính lành, không sân si mà tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, thời điểm này, cuộc sống như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Nếu không giàu ngay lúc đó thì cũng sẽ giàu vào lúc khác. Họ không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu được 10, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Cuộc sống tuổi Hợi thời điểm này là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp, ngũ hành Thủy sinh Mộc nên chuyện tình cảm của tuổi Tý tiến triển vô cùng tốt đẹp. Những cặp vợ chồng đã hóa giải mâu thuẫn, bất đồng, quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu cũng sớm có bước tiến mới trong mối quan hệ.

3 con giáp ngủ trên đống tiền vào buổi tối ngày 9/3: Phú quý phủ khắp người, được Thần Tài gọi tên, tài lộc nở rộ, sự nghiệp vô cùng vượng phát, cuộc sống không lo phiền muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Tý thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Người tuổi Tý không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Theo tử vi, trong thời điểm này công việc làm ăn của tuổi Tý được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Tý được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn giữa năm bội thu, cực vượng. Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Tý có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Tý có thêm một vài nguồn thu khác từ công việc làm thêm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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