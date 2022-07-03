Những người tuổi Ngọ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo. Họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu; làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Theo thần đồng tiên tri cho biết, tuần mới tới đây (4/7 - 10/7) là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của con giáp này. Tuổi Ngọ sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Không chỉ trong sự nghiệp, tất cả mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, êm đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Thân đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông.

Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7) cho biết, người tuổi Thân có cơ may gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Thânsẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp. Người tuổi này sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Họ thường mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, dẫu có xuất thân nghèo hèn thì hậu vận cũng sẽ phú quý, đủ đầy. Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần lạc quan. Dù làm việc gì, họ cũng sẽ giữ được nụ cười trên môi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thần đồng tiên tri cho biết, trong tuần mới này (4/7 - 10/7), nhiều cơ hội sẽ gõ cửa con giáp tuổi Thìn. Đó có thể là một công việc mới, một chuyến đi công tác hay một nghề tay trái phù hợp với họ. Người tuổi này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với bản thân để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Con giáp này làm kinh doanh sẽ được quý nhân cho vay vốn, có thêm các mối quan hệ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao, có thể mua nhà, tậu xe như mong đợi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm