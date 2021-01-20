3 con giáp mở cửa nhà đón lộc lá bay phất phới, tình yêu nồng nhiệt trong 2 ngày cuối tuần này

Tâm linh - Tử vi 20/01/2021 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn mở cửa nhà đón lộc lá bay phất phới, tình yêu nồng nhiệt trong 2 ngày cuối tuần tha hồ nằm duỗi mà ăn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần mở cửa đón lộc trời ban, nằm không cũng hưởng được phúc lộc ơn trên ban cho. Trong 2 ngày cuối tuần, bạn tha hồ thể hiện tài năng, được cấp trên đánh giá cao. Người tuổi Dần chăm chỉ, có ý chí tiến thủ nên tiền bạc cứ đổ về như nước, tiêu hoài không hết. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên ít khi vướng phải khó khăn, trở ngại trong thời điểm này.

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Dần là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần đảm nhiệm vai trò lớn và cũng hoàn thành xuất sắc, có trách nhiệm nên được nhiều người xem trọng. Tiếng nói của bạn trong thời điểm này được nhiều người nể phục, nổi bật giữa đám đông và trở thành tấm gương của nhiều người noi theo. Nói chung vận tình tiền của bạn sẽ viên mãn, tha hồ ngồi không đếm tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, Thần Tài mang tiền đến cho tiêu hoài không hết. Nhờ đầu óc thông minh, nhanh nhẹn nên vận tài chính của bạn cứ phất lên như diều gặp gió. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc được cải thiện nên không còn gặp nhiều rắc rối như trước đây. Thời điểm này, bạn nên chi tiêu hợp lý để không vướng phải bất cứ khoản nợ nào.

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Mùi kiếm tiền siêu đỉnh, rủng rỉnh túi to túi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi kiếm tiền đỉnh nhưng tiêu tiền cũng không ai bằng. Bạn nên biết cách chi tiêu hợp lý để không vướng phải bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong thời điểm này.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong thời điểm này vô cùng vượng sắc, tiền tài mở rộng. Theo đó, tuổi Hợi có nhiều cơ hội thăng tiến, tình tiền đều viên mãn. Ngoài ra, tuổi Hợi có quý nhân giúp sức nên công việc khá thuận lợi, thu nhập ổn định không lo thất thoát.

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Hợi được soi đường dẫn lối nên công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, bạn được ơn trên soi đường dẫn lối nên không gặp bất cứ khổ cực hay rắc rối nào. Tuy nhiên, bạn cũng đừng chủ quan kẻo bị tiểu nhân cản đường thăng tiến. Đặc biệt hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn để không ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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