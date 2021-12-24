3 con giáp mang mệnh 'sao chổi', đen đủi đủ đường, làm gì cũng đổ bể

Người tuổi Ngọ tính cách lương thiện chất phác, luôn cố gắng không ngừng, chẳng ngại khó khăn. Trong nhiều chuyện, họ có thể dễ dàng thực hiện mà vẫn có được thành công vang dội. Nhưng riêng ở những lĩnh vực đòi hỏi khả năng thiên phú thì dù có cố gắng đến đâu cũng vô dụng.

Cái mà họ thiếu ở đây là tài năng bẩm sinh ở một số phương diện chứ không phải trong tất cả mọi chuyện đều xui rủi như vậy. Tài năng mà nhiều người trời sinh có được thì người tuổi Ngọ không may thiếu sót. Đó không phải là lỗi lầm của họ, bởi đó là điều chẳng ai có thể quyết định được, chỉ có thể lấy “cần cù bù thông minh” mà thôi.

Trong 12 con giáp, những người tuổi Sửu thường rất có chí tiến thủ, ham cầu tiến. Họ không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ rằng cuộc sống sau này không phải là điều mà mình mong muốn. Chính vì thế mà họ luôn nỗ lực không ngừng, phấn đấu hết sức mình, song lại thường thất vọng cùng cực vì bất kể họ có cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn không được như mong đợi.

Nhìn ra xung quanh, ai ai cũng có những bước tiến vượt bậc theo thời gian, cuộc sống cũng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Còn con giáp này thì vẫn dậm chân tại chỗ, cuộc đời không có chút tiến triển, thậm chí còn tụt lùi so với trước đây.

Người tuổi Tỵ thường lên kế hoạch và sắp xếp chi tiết cho từng giai đoạn trong cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường lên kế hoạch và sắp xếp chi tiết cho từng giai đoạn trong cuộc đời mình. Họ rất thông minh, biết mình nên làm gì, làm như thế nào để có được thứ mình mong muốn. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc, đó là tố chất tâm lý của con giáp này khá kém.

Vốn dĩ có năng lực, tài năng xuất chúng, luôn nổi bật giữa đám đông, nhưng vào thời khắc quyết định thì không rõ có phải do áp lực hay tinh thần căng thẳng mà người tuổi Tỵ thường không phát huy được hết khả năng của mình, phong độ giảm sút nhiều so với bình thường.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.