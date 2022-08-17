3 con giáp khổ đủ rồi, qua ngày hôm nay 17/8, trời thả bao tiền to tướng, quý nhân mang lộc lá đến nhà, vận trình bứt phá ngoạn mục, kiếm tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 03:09

Chăm chỉ "cày bừa" một khoảng thời gian rồi, qua ngày hôm nay 17/8, 3 con giáp sau đây sẽ "hốt bạc" từ thành quả đã vun trồng miệt mài đấy nhé!

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một thời gian thoải mái, không có gì phải bận rộn, lo lắng bởi vì mọi việc đều được bạn giải quyết nhanh chóng khi bước qua ngày hôm nay 17/8. Về tài chính, Tuất vượng tài lộc, bạn có cơ hội đột phá thu nhập trong công việc, hứa hẹn sẽ có khoản siêu to khổng lồ đó nhé.

Về tình cảm, Tuất vượng vận đào hoa, những người độc thân có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Về sức khỏe, Tuất nên kiểm soát chế độ ăn uống cũng như tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng. 

3 con giáp khổ đủ rồi, qua ngày hôm nay 17/8, trời thả bao tiền to tướng, quý nhân mang lộc lá đến nhà, vận trình bứt phá ngoạn mục, kiếm tiền không ngơi tay - Ảnh 1
Tuổi Tuất có một thời gian thoải mái, không có gì phải bận rộn, lo lắng bởi vì mọi việc đều được bạn giải quyết nhanh chóng khi bước qua ngày hôm nay 17/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau ngày hôm nay 17/8, vận trình công việc của Thân thăng tiến, bạn làm việc có hiệu quả hơn nhờ sự tập trung cao độ, những rắc rối trước đó đều được giải quyết. Về tình hình tài chính, tuổi Thân có phần khởi sắc, thu nhập của bạn ngày càng tăng lên, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Về tình cảm, bạn nên quan tâm hơn tới cảm xúc cũng như ý kiến của đối phương, người độc thân nên buông bỏ quá khứ để đón nhận luồng tình cảm mới. Về sức khỏe, tinh thần không được tốt, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi.

3 con giáp khổ đủ rồi, qua ngày hôm nay 17/8, trời thả bao tiền to tướng, quý nhân mang lộc lá đến nhà, vận trình bứt phá ngoạn mục, kiếm tiền không ngơi tay - Ảnh 2
Sau ngày hôm nay 17/8, vận trình công việc của Thân thăng tiến, bạn làm việc có hiệu quả hơn nhờ sự tập trung cao độ, những rắc rối trước đó đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Qua ngày hôm nay 17/8, công việc của Mão sẽ có phần tiến triển tốt hơn, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và còn được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc. Về tài chính, mặc dù Mão kiếm được một khoản kha khá từ việc đầu tư trước đó hoặc công việc ngoài luồng.

Về tình cảm, người yêu không phải là thú cưng mà bạn nuôi, vì vậy Mão hãy để cho đối phương có không gian riêng, đừng kiểm soát quá chặt chẽ. Về sức khỏe, lo "cày bừa" kiếm tiền thì tuổi Mão cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi đó nha, đừng suy nghĩ nhiều chuyện "trên trời dưới đất" trước khi ngủ kẻo gặp tình trạng "đêm dài lắm mộng" đó nhé. 

3 con giáp khổ đủ rồi, qua ngày hôm nay 17/8, trời thả bao tiền to tướng, quý nhân mang lộc lá đến nhà, vận trình bứt phá ngoạn mục, kiếm tiền không ngơi tay - Ảnh 3
Qua ngày hôm nay 17/8, công việc của Mão sẽ có phần tiến triển tốt hơn, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và còn được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 3 ngày cuối tuần (12/8 - 14/8), thời điểm thăng hoa đã điểm, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vùng vẫy giữa kho bạc

Chỉ trong 3 ngày cuối tuần (12/8 - 14/8), thời điểm thăng hoa đã điểm, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vùng vẫy giữa kho bạc

Vào 3 ngày cuối tuần là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp của 3 con giáp sau đây. Họ được thần phật phù trợ nên làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 4 tử vi ngày 17/8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 24 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 30 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi