3 con giáp hối hả gánh tiền về nhà trong 10 ngày tới: Mưu sự dễ thành, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có bất thình lình, tài chính tăng đáng kể

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trúng đậm giàu to, cuộc sống sung túc hơn người trong 10 ngày tới.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể. Theo tử vi, vận trình của người tuổi này càng về sau càng thêm phần thuận lợi. 

Trong 10 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

3 con giáp hối hả gánh tiền về nhà trong 10 ngày tới: Mưu sự dễ thành, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có bất thình lình, tài chính tăng đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn tìm kiếm cơ hội tốt để phát triển bản thân, để thay đổi mọi thứ xung quanh ngày càng tốt hơn. Những người tuổi Tuất dù không có xuất phát điểm tốt đẹp nhưng họ có bản lĩnh tuyệt vời, nhờ vậy mà mọi khó khăn thử thách đều tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Trong 10 ngày tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới, họ sẽ tìm kiếm cơ hội tốt trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu vì vậy trong thời điểm này họ sẽ tìm được cơ hội đổi vận, nếu như biết nắm bắt thì sẽ thăng hoa bất ngờ. 

3 con giáp hối hả gánh tiền về nhà trong 10 ngày tới: Mưu sự dễ thành, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có bất thình lình, tài chính tăng đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày tới, Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

3 con giáp hối hả gánh tiền về nhà trong 10 ngày tới: Mưu sự dễ thành, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có bất thình lình, tài chính tăng đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó

3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có hiển vinh, nắm trong tay tiền tỷ vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 18/9 tu vi ngay 19/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 33 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc