3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12): Tiền vào tới tấp, làm một lời mười, tình duyên viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền bạc bát ngát, phú quý giàu sang liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12).

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12), cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12): Tiền vào tới tấp, làm một lời mười, tình duyên viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, lạc quan luôn vui vẻ trong cuộc sống. Ở họ có tấm lòng chính nghĩa, khẳng khái sẵn sàng bênh vực cái đúng bất kể đối phương có là ai, họ luôn dũng cảm đứng ra thể hiện thái độ của mình. Đặc biệt, họ dám mạo hiểm, thích phát kiến ra những điều mới mẻ.

Bề ngoài, những người tuổi Dần hơi thô lỗ nhưng nội tâm thì dịu dàng không so đo thiệt hơn. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12). Đặc biệt, tuổi Dần sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12): Tiền vào tới tấp, làm một lời mười, tình duyên viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống xô bồ, bon chen. Đó là lý do họ luôn cảm thấy an yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.

liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12), người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian này, tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông. Sao Hồng loan chiếu mệnh tuổi này nên người cầm tinh tuổi Hợi sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/12): Tiền vào tới tấp, làm một lời mười, tình duyên viên mãn thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo thập toàn thập vẹn, đi đến đâu thành công đến đó vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/12.

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