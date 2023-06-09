3 con giáp gặp HẠN vào THỨ BẢY ngày 10/6, khổ trước sướng sau, công việc khó khăn nhưng sớm gặt hái quả ngọt

Tuổi Tý

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của tuổi Tý vào Thứ Bảy 10/06/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Tý đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Tuổi Tý có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

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Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung - Cát đan xen. Thành quả thu được dường như chưa tương xứng với công sức mà người tuổi này bỏ ra. Sức khỏe không tốt khiến cho bản mệnh không thể phát huy tối đa trí lực bản thân.