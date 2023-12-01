3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' trong 5 ngày tới: Sự nghiệp cất cánh bay cao, gia đạo an khang, gặp thời gặp thế, lộc lá vô biên

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn may mắn, rước vàng đón bạc về nhà trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng trong 5 ngày tới. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn của mình. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và sự đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu thì bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo nhé. Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút đi nữa.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' trong 5 ngày tới: Sự nghiệp cất cánh bay cao, gia đạo an khang, gặp thời gặp thế, lộc lá vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 5 ngày tới, Tỵ đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

5 ngày tới cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' trong 5 ngày tới: Sự nghiệp cất cánh bay cao, gia đạo an khang, gặp thời gặp thế, lộc lá vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi, những người tuổi Sửu rất tinh tế từ trong suy nghĩ. Họ tốt bụng, biết ơn và không thích xu nịnh người khác. Người tuổi này rất biết chăm lo cho cảm xúc của người khác, tạo cho người đối diện cảm giác về sự an toàn, chân thành và ấm áp. Nhìn chung, họ có thể không có nhiều bạn trong cuộc đời nhưng những người bạn họ có đều là những người chân thành, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ vượng phát hơn, vận trình tài lộc tăng lên gấp bội. Chỉ cần chăm chỉ, con giáp này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho mình. Đây là lúc quý nhân sẽ giúp họ thuận lợi hơn, tránh được nhiều quãng đường vòng, thu nhập ngày càng gia tăng.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' trong 5 ngày tới: Sự nghiệp cất cánh bay cao, gia đạo an khang, gặp thời gặp thế, lộc lá vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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