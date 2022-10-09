3 con giáp được "Thần Tài thiên vị" từ 14h chiều Chủ Nhật (9/10/2022) phất lên như diều gặp gió, hốt bạc thu vàng, làm ăn tấn tới, lộc tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 13:15

Từ 14h chiều 9/10/2022 là thời điểm có 3 con giáp sẽ bắt đầu đón nhận dấu hiệu chuyển mình, tăng tiến về tài lộc. Không những thế, nhờ sự chiếu cố của Thần Tài mà 3 con giáp này càng gặp thuận lợi trong việc làm ăn, dễ phất lên giàu sang nhanh chóng.

Tuổi Thìn

3 con giáp được 'Thần Tài thiên vị' từ 14h chiều Chủ Nhật (9/10/2022) phất lên như diều gặp gió, hốt bạc thu vàng, làm ăn tấn tới, lộc tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến từ 14h chiều 9/10/2022.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương.

Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Tỵ 

Tỵ là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi từ 14h chiều 9/10/2022 cho biết, Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. 

3 con giáp được 'Thần Tài thiên vị' từ 14h chiều Chủ Nhật (9/10/2022) phất lên như diều gặp gió, hốt bạc thu vàng, làm ăn tấn tới, lộc tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn rất dễ gặp được khách "sộp", nhờ vào tài ăn nói, lập luận chặt chẽ mà những đơn hàng lớn được bạn chốt nhanh chóng. 

Thời gian này, con giáp tuổi Tỵ cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Dậu

3 con giáp được 'Thần Tài thiên vị' từ 14h chiều Chủ Nhật (9/10/2022) phất lên như diều gặp gió, hốt bạc thu vàng, làm ăn tấn tới, lộc tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, đời sống vật chất của người tuổi Dậu từ 14h chiều 9/10/2022 rất ổn định. Tuy nhiên, đời sống tình cảm lại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu gặp Hung tinh cản phá. Thời gian tới đây, tuy Dậu và nửa kia ở bên nhau nhưng hai người ngày càng có ít chủ đề giao tiếp. Nó khiến cho đôi bên có cảm giác dần xa cách nhau. Chuyện tình cảm cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cả bạn và nửa kia.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu lại rất khởi sắc nên cuộc sống dễ phất lên trong thời gian này, hơn nữa lại còn làm ăn đại phát nên có thể thu được khaonr lợi nhuận kếch xù.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Tử vi cho biết, gia đình nào có những con giáp này thường có phúc đức vô cùng, giàu sang hết nấc, đón nhiều phước lộc, ít khi gây gỗ lại biết hợp sức xây dựng cơ ngơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 46 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 46 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà