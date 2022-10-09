3 con giáp được "Thần Tài thiên vị" từ 14h chiều Chủ Nhật (9/10/2022) phất lên như diều gặp gió, hốt bạc thu vàng, làm ăn tấn tới, lộc tiền nhiều vô kể

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương.

Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến từ 14h chiều 9/10/2022.

Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi từ 14h chiều 9/10/2022 cho biết, Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn rất dễ gặp được khách "sộp", nhờ vào tài ăn nói, lập luận chặt chẽ mà những đơn hàng lớn được bạn chốt nhanh chóng.

Thời gian này, con giáp tuổi Tỵ cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, đời sống vật chất của người tuổi Dậu từ 14h chiều 9/10/2022 rất ổn định. Tuy nhiên, đời sống tình cảm lại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu gặp Hung tinh cản phá. Thời gian tới đây, tuy Dậu và nửa kia ở bên nhau nhưng hai người ngày càng có ít chủ đề giao tiếp. Nó khiến cho đôi bên có cảm giác dần xa cách nhau. Chuyện tình cảm cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cả bạn và nửa kia.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu lại rất khởi sắc nên cuộc sống dễ phất lên trong thời gian này, hơn nữa lại còn làm ăn đại phát nên có thể thu được khaonr lợi nhuận kếch xù.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.