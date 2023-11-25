3 con giáp được Thần Phật chiếu cố, tình duyên nở rộ trong 15 ngày tới: Đếm tiền sái tay, vươn lên làm giàu, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây công việc suôn sẻ đến bất ngờ, hứng hết của cải trời ban trong 15 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Vốn được biết đến là một con giáp thông minh và giỏi nắm bắt thời cơ, dù thời gian trước đây cuộc sống của tuổi Tỵ gặp nhiều trắc trở nhưng trong 15 ngày tới vận hội khởi sắc, mọi con đường đều trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Tuổi Tỵ nên nhân cơ hội này để bắt tay vào thực hiện những dự định mà trước giờ mình vẫn chần chừ chưa đưa ra quyết định, nếu làm được như vậy thì vận tài lộc càng hưng thịnh hơn nữa.

Đồng thời với sự tăng trưởng tài chính, gia đình tuổi Tỵ cũng có nhiều tin vui. Nhờ có quý nhân phù trợ trong mọi mặt cuộc sống nên không chỉ tuổi Tỵ mà cả các thành viên khác trong gia đình đều được hưởng phúc phần, từ đó gia đình hòa thuận, đời sống vật chất và tinh thần đều được cải thiện hơn rất nhiều. May mắn còn theo tuổi Tỵ vào thời điểm này, vậy nên hãy từ từ mà tận hưởng thời gian tuyệt vời nhất.

Các tuổi Sửu, Dậu và Thân chính là quý nhân phù trợ của người tuổi Tỵ. Trong đó, sự kết hợp giữa cặp đôi Tỵ và Thân mang tới nhiều giá trị về cả vật chất và tinh thần. Bất kể khi hợp tác làm gì, họ đều có được thành công mỹ mãn.

3 con giáp được Thần Phật chiếu cố, tình duyên nở rộ trong 15 ngày tới: Đếm tiền sái tay, vươn lên làm giàu, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể kiếm được khá nhiều tiền trong 15 ngày tới, nhất là khi mà Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt.

Người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Còn người làm công ăn lương sẽ được sếp tín nhiệm, đề bạt lên chức, tăng lương tăng thưởng.

Tiền bạc trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới vào thời điểm này. Được cái tiền bạc tới từ nhiều nguồn, dù bạn làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ làm việc mà thôi.

3 con giáp được Thần Phật chiếu cố, tình duyên nở rộ trong 15 ngày tới: Đếm tiền sái tay, vươn lên làm giàu, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi phương Đông có nói, Mão sẽ song hỷ lâm môn, chẳng những tài chính khởi sắc mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Họ kiếm được bộn tiền, chắc chắn sẽ thăng chức tăng lương. Nhờ vậy, Mão chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, có nhiều thời gian vun đắp cho chuyện tình cảm của mình.

Trong 15 ngày tới Mão càng thêm phúc thêm phần. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ cũng sửng sốt trước số tiền quá lớn mà mình có được.

3 con giáp được Thần Phật chiếu cố, tình duyên nở rộ trong 15 ngày tới: Đếm tiền sái tay, vươn lên làm giàu, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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