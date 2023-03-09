3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 11:30

Hai ngày này là thời điểm bắt đầu cho cuộc sống với phúc khí dồi dào, vận khí hanh thông, may mắn tràn trề, tiền vàng, của cải chất đầy trong kho của 3 con giáp sau đây.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có lòng tự tôn rất cao, luôn tự dựa vào năng lực của bản thân để hoàn thành mọi việc. Con giáp này không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai và là người vô cùng mạnh mẽ.

Trong thời điểm này thần may mắn đặc biệt ưu ái người tuổi Dậu. Con giáp này sẽ nhận được tin vui bất ngờ về tài chính, một là trúng số độc đắc, hai là được kế thừa khoản tiền lớn từ những người lớn tuổi trong gia đình. Con giáp này rất nhanh chóng có thể trở thành người giàu sang phú quý.

3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa những người tuổi Dậu rất thân thiện, thẳng thắn và thành thật với những người xung quanh hay trong công việc. Chính vì vậy họ luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh.

Nhờ những phẩm chất tốt này, người tuổi Dậu luôn nhận được sự quan tâm và che chở của Phật Tổ, mang lại một cuộc sống hạnh phúc, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người sinh năm Tuất thường trung thực, thẳng thắn. Họ có gu thẩm mỹ cao và yêu cầu cao với bản thân. Con giáp này không dễ dàng hài lòng cũng không dễ bỏ cuộc, ngay cả khi đang gặp khó khăn.

Chừng nào còn hy vọng, họ sẽ tiến lên phía trước và không bị khuất phục. Con giáp tuổi Tuất có lòng tự trọng mạnh mẽ và cũng rất tự tin. Họ tin rằng nhờ có làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu được thành quả xứng đáng.

3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này không ngại khó khăn, cũng không sợ cho đi. Họ không ngừng nỗ lực để có mang đến cuộc sống tốt hơn, đàng hoàng hơn cho gia đình.

Bước sang thời điểm này, con giáp tuổi Tuất có sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Của cải, điềm lành lần lượt gõ cửa nhà họ. Trong năm nay, họ sẽ năng động hơn, chủ động tìm kiếm cho mình những cơ hội.

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều dự án công việc giúp phát huy tối đa thế mạnh. Người làm ăn kinh doanh gặt hái được nhiều thành quả sau thời gian dài cố gắng. Người tuổi này có một năm làm ăn sung túc, ai cũng ngưỡng mộ

Tuổi Hợi

Trong thời điểm này người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Họ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, họ không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán.

Theo dự đoán tử vi 2023 tuổi Hợi, năm nay nhờ có cục diện Tam Hợp nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với người tuổi Hợi

3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, người tuổi Hợi cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với họ lâu dài và bền vững hơn.

Nhờ tài lộc dồi dào nên dù quản lý cẩn thận, chia cắt nhỏ lẻ, người tuổi Hợi vẫn có thể xây nhà, mua xe, hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Những con giáp sau này gặp nhiều may mắn hơn, được quý nhân mang lại nguồn tài chính, tài lộc và thu nhập tăng tiến một cách toàn diện.

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