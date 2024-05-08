3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 9/5/2024: Tuất giàu sang no đủ, Hợi vàng bạc ngập lối, Thìn phúc phận đầy nhà

Tuổi Tuất gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của tuổi Tuất.

Những kế hoạch của tuổi Tuất đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, tuổi Tuất sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, những người sinh năm Thìn được xem là nằm trong số những người có vận mệnh tài lộc rất may mắn, thậm chí một số người còn đạt được sự giàu có không ngờ.

Nhờ có sự ưu ái của Thần Tài, bản mệnh sở hữu một khả năng cảm nhận sắc bén đối với việc đầu tư và quản lý tài chính, có khả năng nắm bắt các xu hướng thị trường và thuận lợi kiếm được những khoản lợi nhuận lớn.

Bên cạnh đó, người tuổi Thìn cũng có thể đối mặt với những điều bất ngờ thú vị trong đời sống cá nhân như nhận được tiền thưởng không ngờ tới, hoa hồng hậu hĩnh, hay ký được hợp đồng kinh doanh lớn.

Về phương diện công việc, con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng sẽ bước vào một giai đoạn mới rực rỡ. Với tài năng và lòng chăm chỉ, bản mệnh sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận và hỗ trợ từ cấp trên, đặt bản mệnh vào một vị trí có lợi. Đồng thời, mối quan hệ làm việc với đồng nghiệp cũng sẽ trở nên thân thiện và hài hòa hơn, cùng chung sức xây dựng và phát triển công ty.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.