3 con giáp đỏ nhất 6 tháng cuối năm: May mắn được CÁT TINH trợ mệnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, có thêm tin vui về tài lộc, quơ tay trúng núi vàng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , 6 tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ. Đây có thể là khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc con giáp này có cơ may trúng thưởng, phát tài nhanh chóng, cũng có thể là bản mệnh được ai đó cho tặng tiền bạc.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu không có vấn đề phải quá lo lắng. Tuy nhiên, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan.

Trong ngày Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm của con giáp này đang trên đà tiến triển rõ rệt. Người có đôi có cặp khẳng định được tình cảm của đôi bên, cùng nhau chung tay xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình.

6 tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 6 tháng cuối năm, quý nhân tam hội sẽ mang đến không ít tin vui cho tuổi Sửu. Công việc khởi sắc, chuyện hợp tác mang lại khá nhiều lợi ích. Con giáp này nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người và mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Thêm sự góp mặt của cát thần nữa thì đây quả là ngày may mắn với tuổi Sửu. Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang tin vui tiền bạc đến cho con giáp này. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, những khoản tiền không hề nhỏ cứ liên tiếp chảy về túi.

Con giáp này sẽ có một ngày trọn vẹn hơn nếu chuyện tình cảm không gặp trục trặc ngay lúc này. Bất đồng quan điểm khiến con giáp này và đối phương khó tìm được tiếng nói chung, từ đó mà nổ ra một cuộc chiến tranh ngầm giữa hai người. Nếu không sớm hóa giải, những vết rạn nứt do nó đem lại khó có thể xóa mờ.

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng 6 tháng cuối năm, tuổi Dần được cục diện nhị hợp che chở mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Mọi khó khăn đã được đẩy lùi, chỉ cần con giáp này luôn vững tin vào bản thân và đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển tìm đến với mình, đích đến thành công sẽ ngày càng gần con giáp này hơn rồi đó.

Cát tinh trợ mệnh, với sự thể hiện xuất sắc của mình, con giáp này hoàn toàn xứng đáng được đảm nhận những vị trí, những trọng trách cao hơn nữa. Chắc chắn cấp trên sẽ không khiến tuổi Dần phải chờ đợi lâu thêm nữa đâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.