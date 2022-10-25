3 con giáp cực kỳ may mắn trong 15 ngày sắp tới: Được thần tài phù trợ nên thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, làm chơi hưởng thật, đầu tư đâu sinh lời ở đó

Tử vi dự đoán, may mắn trong 15 ngày sắp tới (27/10 - 15/11) quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý cho vận trình của những chú khỉ đón nhận nhiều tin mừng. Điềm báo tử vi cho thấy sắp tới bạn sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và ganh tỵ lắm đấy. Người tuổi Mão hãy biết tận dụng cơ hội này để tạo sự nghiệp riêng cho mình.

Những người tuổi Tý khá may mắn bởi ho có cơ hội phát tài của con giáp này đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay. Sự nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra.

Họ thật sự có khả năng thiên bẩm để làm ăn kinh doanh, chỉ cần tìm được đúng chìa khóa và đúng lĩnh vực, đúng người đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời sinh bản tính nhanh nhẹn, thông minh, làm việc luôn sáng tạo, giữ vững lập trường và rất hay đi đầu tìm ra xu hướng mới.

Trong 15 ngày tới đây, Mão được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi. Thậm chí chuyện tình cảm cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, ái tình đào hoa vượng, đại hỉ lâm môn.

Người nào đã có gia đình rồi dễ có tin vui, ai đang độc thân sẽ sớm lập gia đình. Điều kiện tiên quyết cho người tuổi Mão chính là thực sự cầu thị, giữ chữ tín và hành động theo sự mách bảo của con tim, tuyệt đối không để đồng tiền làm mờ lý trí.

Con giáp này cũng không được ỷ lại vào sự đào hoa mà làm điều xằng bậy, cần giữ tình cảm thủy chung với người phối ngẫu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, 3 con giáp cực kỳ may mắn trong 15 ngày sắp tới (27/10 - 15/11) Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.