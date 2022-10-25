Tử vi dự đoán trong 4 ngày sắp tới (26, 27, 28, 29/10): Có 2 con giáp thăng tiến rực rỡ, vận tài bùng nổ dữ dội, 1 con giáp đen đủi hết phần thiên hạ, có nguy cơ tổn thất tiền bạc 

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 12:20

Tử vi trong 4 ngày tới cho biết (26 - 29/10), có 2 con giáp làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, 1 con giáp xui xẻo đủ đường, làm gì cũng thất bại.

2 con giáp may mắn 

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán trong 4 ngày sắp tới (26, 27, 28, 29/10): Có 2 con giáp thăng tiến rực rỡ, vận tài bùng nổ dữ dội, 1 con giáp đen đủi hết phần thiên hạ, có nguy cơ tổn thất tiền bạc  - Ảnh 1

Con giáp may mắn trong 4 ngày tới cho biết (26 - 29/10), gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán trong 4 ngày sắp tới (26, 27, 28, 29/10): Có 2 con giáp thăng tiến rực rỡ, vận tài bùng nổ dữ dội, 1 con giáp đen đủi hết phần thiên hạ, có nguy cơ tổn thất tiền bạc  - Ảnh 2

Tử vi trong 4 ngày tới cho biết (26 - 29/10), công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình và khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng.

1 con giáp xui xẻo 

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán trong 4 ngày sắp tới (26, 27, 28, 29/10): Có 2 con giáp thăng tiến rực rỡ, vận tài bùng nổ dữ dội, 1 con giáp đen đủi hết phần thiên hạ, có nguy cơ tổn thất tiền bạc  - Ảnh 3

Tử vi trong 4 ngày tới cho biết (26 - 29/10), hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong tuần này khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn.

Nếu có ai đó có ý định vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hiểu rõ đó là ai để tránh trường hợp tiền một đi không trở lại.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Hết tuần này, bước sang tháng 11, 3 con giáp được trời ban hồng phúc, sự nghiệp thăng hoa, tỏa sáng không ngừng, tiền tài sự nghiệp phú quý ngập tràn

Hết tuần này, bước sang tháng 11, 3 con giáp được trời ban hồng phúc, sự nghiệp thăng hoa, tỏa sáng không ngừng, tiền tài sự nghiệp phú quý ngập tràn

Bước sang tháng 11, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, tài lộc đua nhau kéo vào nhà, hỷ sự liên miên, vận may trời định, phú quý ngập tràn.

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