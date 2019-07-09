3 con giáp có thu nhập tăng vọt, tài vận thăng hoa, liên tục đón hỷ sự trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 09/07/2019 15:57

Trong 30 ngày tới, top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, của nả đổ vào nhà ào ào như thác, giàu sang phú quý hiếm ai bì kịp.

Nhờ được thần tài chấm số đỏ, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, đại phát đại lợi trong 30 ngày tới.

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Kỷ Hợi 2019 là năm của con giáp may mắn như Hợi nên họ sẽ làm đâu thắng đó, tài vận dồi dào, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học chỉ rõ, Hợi  là con giáp khéo léo trong đối nhân xử thế, biết cách dung hòa trong mọi hoàn cảnh nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Là con cưng của trời nên ngay từ thuở nhỏ Hợi đã sung sướng hơn người, may mắn ngập tràn.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của con giáp này nên họ sẽ làm đâu thắng đó, tài vận dồi dào, của nả đầy nhà. Trong 30 ngày tới, Hợi sẽ “đạp trúng hũ vàng”, đời sống vật chất thăng hoa ngỡ ngàng. Rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

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Cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, ngồi chơi xơi nước nhưng hầu bao của Mão lúc nào cũng rủng rỉnh khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chan hòa và chăm làm việc thiện nên Mão sẽ được trời Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ. Dẫu nếm trải thất bại, bị kẻ xấu hãm hại, gặp phải những kiếp nạn lớn đến mức nào Mão cũng được phù hộ độ trì, tai qua nạn khỏi.

Nếu người khác phải khốn đốn trăm bề trong tháng 7 âm lịch này thì Mão lại ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy. Cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, ngồi chơi xơi nước nhưng hầu bao của Mão lúc nào cũng rủng rỉnh khiến ai cũng hờn.

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Không chỉ vượng vận tài lộc Tuất còn một bước đổi đời, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cương trực, thẳng thắn, có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân Tuất đã có của ăn của để, phú quý an nhàn với nhà lầu xe sang, tiêu xài thả ga không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Trong 30 ngày tới, Tuất sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật khiến ai cũng hờn ghen. Không chỉ vượng vận tài lộc Tuất còn một bước đổi đời, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong tích tắc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sau tuổi 35, những con giáp giàu có này sẽ của nả đầy nhà, sung sướng như tiên, tiền tài viên mãn khiến ai cũng hờn.

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