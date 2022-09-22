3 con giáp có tên trong Sách Trời, vận mệnh an bài MUỐN NGHÈO CŨNG KHÓ, qua hết 22/9 là phất lên như diều gặp gió, như gió gặp trăng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 01:22

Qua hết 22/9, 3 con giáp phất lên như gió gặp diều, như trăng gặp mây, như cá về với nước.

Tuổi Dần 

Qua hết 22/9 nhờ có Tam Hội che chở, người tuổi Dần sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Dần có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

3 con giáp có tên trong Sách Trời, vận mệnh an bài MUỐN NGHÈO CŨNG KHÓ, qua hết 22/9 là phất lên như diều gặp gió, như gió gặp trăng - Ảnh 1

Qua hết 22/9 nhờ có Tam Hội che chở, người tuổi Dần sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Qua hết 22/9 có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng thần sát này cũng khiến người tuổi Mão khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Bản mệnh gặp Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thương Quan sinh Tài dùng để chỉ cách cầu tài bằng nghệ thuật bằng học vấn của chính mình. Những người tuổi Mão hôm nay làm nghề phát minh, khoa học, nghệ thuật ... sẽ gặp lợi lộc về mặt tiền bạc.

Trong vấn đề tình cảm gặp Thất Sát, người tuổi Thân biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, do đó mà bạn cảm thấy rất hài lòng với trạng thái hiện tại, cho dù có không được ai săn đón đi nữa. Nếu đã đi làm, con giáp này có thể bắt đầu trò chuyện với nhau về những vấn đề sâu sắc hơn. Cả hai ngày càng gắn kết với nhau hơn.

3 con giáp có tên trong Sách Trời, vận mệnh an bài MUỐN NGHÈO CŨNG KHÓ, qua hết 22/9 là phất lên như diều gặp gió, như gió gặp trăng - Ảnh 2

Qua hết 22/9 có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi của tuổi Mão qua hết 22/9 là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Bạn tuy không đặt ra tham vọng quá to lớn nhưng những mục tiêu vừa sức đã giúp bạn gặt hái những thành tựu đáng nể. Bạn có thể tự hào về những gì bản thân đã làm được.

Thêm cả Thiên Tài độ mệnh, tình hình tài chính khá ổn định nên không phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nhiều. Điều quan trọng là bạn làm việc rất chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu khác nhau chứ không chỉ cố định vào một nguồn thu cụ thể nào.

3 con giáp có tên trong Sách Trời, vận mệnh an bài MUỐN NGHÈO CŨNG KHÓ, qua hết 22/9 là phất lên như diều gặp gió, như gió gặp trăng - Ảnh 3

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi của tuổi Mão qua hết 22/9 là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 10h sáng mai (22/9), 3 con giáp được Thần Tài "cưng như trứng", Ngọc Hoàng "hứng như hoa", làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, kiếm tiền "dễ như trở bàn tay", lộc lá vẹn tròn, của cải như mưa

Đúng 10h sáng mai (22/9), 3 con giáp được Thần Tài "cưng như trứng", Ngọc Hoàng "hứng như hoa", làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, kiếm tiền "dễ như trở bàn tay", lộc lá vẹn tròn, của cải như mưa

Đúng 10h sáng mai, 3 con giáp sau một bước phất lên thành đại gia, từ đây mua những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn một cách dễ dàng mà không lo hết tiền.

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