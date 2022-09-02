3 con giáp có số "thiện lương sinh phúc báo", bản tính lương thiện, phúc lớn mệnh lớn, tương lai sẽ có cuộc sống giàu có sung túc

Những người tuổi Sửu rất trọng nghĩa khí và trọng tình cảm, biết suy nghĩ cho người khác. Họ có một trái tim lương thiện bẩm sinh, bao gồm cả lòng từ bi và đồng cảm, thấu hiểu mọi người. Họ cũng là người rất sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn mà không suy tính thiệt hơn hay nề hà vất vả. Đôi lúc, tấm lòng lương thiện của người tuổi Sửu sẽ không biểu hiện rõ ra bên ngoài mà nó vẫn âm thầm tỏa hương cho người, cho đời. Quan điểm làm người của họ là luôn giữ thiện ý với mỗi người họ gặp, khiến đối phương luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Tuy ít nhiều họ sẽ bị người có lòng dạ bất lương lợi dụng nhưng nhìn chung cuộc đời người cầm tinh con giáp này luôn nhận về phúc báo xứng đáng với những gì cho đi. Họ luôn gặp được nhiều phúc khí và vận may trong cuộc sống.

Khí chất tự nhiên của những người tuổi Thìn rất đặc biệt, khác với người thường. Họ sinh ra đã có khí chất quý tộc, phong thái đế vương. Họ có tài lãnh đạo thiên bẩm và năng lực không cần bàn cãi. Người tuổi này có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh, sẽ phát huy tốt khả năng khi làm lãnh đạo.

Trong công việc, con giáp này luôn có cái nhìn rất thực tế. Khi những người xung quanh gặp xung đột, người tuổi Thìn sẽ kiên định với công bằng và công lý, không đưa sự ích kỷ của cá nhân vào để giải quyết. Họ luôn tuân thủ nguyên tắc công tư phân minh, thậm chí là sẽ khó khăn, nghiêm khắc hơn với người thân của mình.

Người tuổi Thìn trung thực và thẳng thắn. Họ cũng là người tương đối có trách nhiệm, sống tình cảm, chính trực với gia đình, bạn bè và là người rất đáng để kết bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bề ngoài của người tuổi Tị nhìn có vẻ lạnh nhạt, không thích người khác đến gần mình, nhưng trên thực tế chỉ là do ý thức bảo vệ bản thân của họ quá mạnh, không muốn bản thân phải chịu tổn thương.

Con giáp này trời sinh bản tính lương thiện, không chịu được khi thấy người khác bị ức hiếp. Ngày thường họ không thích gây chuyện và cũng không chủ động kiếm chuyện. Nhưng như thế không có nghĩa là họ yếu đuối hèn nhát sợ phiền phức, gặp phải việc gì họ cũng đều có thể xử lý đâu vào đấy.

Người tuổi Tị vô cùng thông minh, vừa biết tiến biết lùi vừa ẩn nhẫn. Khả năng ứng biến của họ rất tốt, đầu óc cũng rất linh hoạt, tư duy lại rõ ràng, gặp phải chuyện gì cũng bình tĩnh chưa bao giờ lúng túng. Họ có thể dùng khả năng của chính bản thân mình để xử lý mọi việc một cách hoàn hảo, người khác khó có thể tìm ra được sai sót, đặc biệt là trong công việc họ rất được yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.