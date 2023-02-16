3 con giáp có khả năng biến họa thành phúc, có mệnh phát tài vào 2 ngày (17/2 và 18/2): Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 09:25

Từ khung giờ này, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, muốn nghèo cũng khó, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang. Bất kể là làm việc gì, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

3 con giáp có khả năng biến họa thành phúc, có mệnh phát tài vào 2 ngày (17/2 và 18/2): Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, từ khung giờ này tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn từ khung giờ này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước. Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

3 con giáp có khả năng biến họa thành phúc, có mệnh phát tài vào 2 ngày (17/2 và 18/2): Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

3 con giáp có khả năng biến họa thành phúc, có mệnh phát tài vào 2 ngày (17/2 và 18/2): Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 17/2:  Gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà

3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 0h khuya Thứ 6 ngày 17/2:  Gặp nhiều may mắn, vượng phát hanh thông, chuẩn bị gánh lộc về nhà

Từ khung giờ này, 3 con giáp dưới đây được nhận lộc của Thần Tài, bao nhiêu may mắn đều gom hết về nhà. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc, danh vọng mãi thênh thang, tài lộc trọn vẹn như ý, gia đình sung túc an nhàn.

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