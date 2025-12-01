3 con giáp 'càn quét' tài lộc thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm đường, tiền bạc tíu tít rủ nhau về túi sau ngày 1/12/2025

3 con giáp 'càn quét' tài lộc thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm đường, tiền bạc tíu tít rủ nhau về túi.

Tuổi Dần Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra khởi sắc và "thuận buồm xuôi gió". Kinh nghiệm dày dặn giúp cho con giáp này đạt được những kết quả vượt trội trong lúc làm việc. Song, bản mệnh cũng đừng “ngủ quên trên chiến thắng” mà đánh mất đi cơ hội thăng tiến chính mình. Ngoài ra, không có điều gì có thể làm khó được chuyên môn của bản mệnh dù đó là thách thức trong công việc. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên thăng hoa nở rộ. Bạn và người ấy hiện đang có khoảng thời gian yêu đương lãng mạn. Tình cảm chân thành giúp cả hai có được giây phút bên nhau thật ý nghĩa.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không có gì khó khăn vất vả. Tử vi cho hay, người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ có tinh thần phấn khởi, thoải mái trong ngày. Vì biết cách vun vén chi tiêu cũng như sáng suốt trong các quyết định tài chính nên con giáp này có được nguồn tài chính dư dả, dồi dào tại thời điểm này. Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên ổn định. Chuyện tình cảm của người tuổi này khá yên bình trong hôm nay khi gặp Chính Ấn. Bản mệnh ít khi xảy ra tranh cãi hoặc mâu thuẫn với nửa kia, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên sâu sắc và thấu hiểu hơn. Hai người là điểm tựa vững chắc của nhau trong cuộc sống.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ. Thương Quan xuất hiện mang đến cho đường công danh vô cùng rộng mở nên người tuổi này không quá lo lắng như khoảng thời gian trước đó. Cấp trên có thể an tâm giao cho bản mệnh thêm nhiều nhiệm vụ mới. Nguồn thu nhập từ công việc chính và tay trái giúp con giáp này củng cố tốt cho chất lượng cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa nở rộ. Các cặp đôi yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể về chung một nhà trong sự ủng hộ từ người thân, bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

