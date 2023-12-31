3 con giáp cá chép hóa rồng đúng 23h ngày 31/12, tiền chất đầy nhà, phúc đức vô lượng

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 11:59

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn lộc về đầy kho, ăn tiêu xả láng đúng 23h ngày 31/12.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong thời gian tới những người tuổi Dần đúng 23h ngày 31/12 được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, sẽ có cơ hội được cấp trên nhìn nhận, dễ dàng thăng quan tiến chức.

Đặc biệt vào thời điểm này, tuổi Dần vừa có phúc vừa có tài, lại được quý nhân trợ giúp, đại vận tới tay. Nếu có thể tận dụng được cơ hội này, những tuổi Dần theo con đường kinh doanh có khả năng sẽ đại phú, đại cát, tiền của từ trên trời rơi xuống, theo nhau vào cửa không ngừng.

Tử vi đúng 23h ngày 31/12 con đường công danh, sự nghiệp, tuổi Dần cũng rất thuận lợi, mọi công tác đều dễ dàng hoàn thành, thăng chức tăng lương là chuyện trong tầm tay, tiền bạc ngày càng tích lũy được nhiều.

3 con giáp cá chép hóa rồng đúng 23h ngày 31/12, tiền chất đầy nhà, phúc đức vô lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết nhưng người tuổi Thân sẽ được tắm trong cơn mưa tài lộc, phú quý đúng 23h ngày 31/12. Trong thời gian này những chú Khỉ sẽ được thần tài gõ cửa, may mắn đong đầy, tiền bạc đầy túi. Trên con đường tài lộc, vận trình của Thân sẽ đúng với " làm chơi chơi mà sống đời giàu có".

Con giáp này sẽ liên tục trúng đậm những bản hợp đồng lớn, thâu tóm được nhiều lợi nhuận mà không phải trải qua khó khăn nào. Đặc biệt với, những người tuổi Thân kinh doanh buôn bán thì sẽ mua may bán đắt, kinh doanh dễ dàng, tiền đầy hầu bao.

3 con giáp cá chép hóa rồng đúng 23h ngày 31/12, tiền chất đầy nhà, phúc đức vô lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Dậu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp tuổi Dậu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Dậu cũng là những người thông minh và hóm hỉnh, giúp cuộc sống của mình được thú vị, vui vẻ hơn.

Tử vi đúng 23h ngày 31/12, người tuổi Dậu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, Dậu có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Dậu chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.

3 con giáp cá chép hóa rồng đúng 23h ngày 31/12, tiền chất đầy nhà, phúc đức vô lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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