3 con giáp bị May Mắn quay lưng tuần này (16-22/5), hầu bao lạc đường, tình tiền thất thoát, đối diện nghịch cảnh

Người làm công ăn lương cần chú ý cách cư xử với mọi người nếu không muốn gây thù chuốc oán, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt tìm cách hãm hại.

Tuần này là một tuần đầy thách thức đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh.

Dù việc làm ăn kinh doanh tiến triển tương đối thuận lợi, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khá triển vọng, lại thêm tính cần cù, không ngại xông pha, khiến tiền đổ vào túi khả quan hơn khoảng thời gian trước đó, nhưng đồng tiền lại không ở trong túi của bạn lâu.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Tị

Sự nghiệp của người tuổi Tị lên xuống bấp bênh trong thời điểm này. Bạn cần chú ý cách giải quyết các vấn đề của mình, chủ động hợp tác với đồng nghiệp chứ không phải ép buộc người khác nghe theo ý mình. Nếu có gì bất mãn, bạn nên trao đổi trực tiếp với cấp trên.

Chuyện tình cảm chủ yếu là những nốt trầm buồn, bạn và người ấy có thể đang hiểu lầm nhau về một vấn đề gì đó. Cả hai cần chủ động trao đổi, còn nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì chỉ thêm ấm ức, mối quan hệ càng dễ lâm vào bế tắc.

Chuyện tiền bạc phải đến thời điểm gần cuối tuần mới có ít nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có thể thu được khoản tiền xứng đáng với công sức bỏ ra trước đó. Đây có thể coi là niềm an ủi cho những khó khăn bạn phải trải qua trong suốt cả tuần.

Ngoài ra, do có hung tinh Thái Tuế xuất hiện nên bạn cần cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông.

Con giáp xui xẻo tuần này hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi vào tuần này. Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

Chuyện làm ăn không tiến triển như ý muốn. Có lẽ bạn cần phải cẩn trọng khi kí kết hợp đồng hoặc làm quen với đối tác mới, chớ cả tin và mong nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Bạn ngại mở lòng mình với người khác nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên.

Các cặp vợ chồng thì đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời giải thích của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!