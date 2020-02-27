3 con giáp bản lĩnh hơn người, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại, càng về cuối năm càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 27/02/2020 12:09

Nhờ phúc phần trời cho, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý này sẽ nằm trên đống vàng, giàu ú ụ trong 49 ngày tới.

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, đại cát đại lợi chính là lá số tử vi trời đã chấm.

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Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020 đời Hợi sẽ sang trang mới, thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp thiện lương, nhân hậu và sống tử tế. Họ sẽ không vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người khác, càng không vì bản thân mà làm hại bất cứ ai. Thế nên, càng phấn đấu làm việc Hợi càng được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Khổ tận cam lai, trong 49 ngày tới con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020 đời Hợi sẽ sang trang mới, thăng hoa rực rỡ.

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Thân và một nửa sẽ bên nhau nồng nàn, ngập tràn tiếng cười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết rõ mình muốn gì, cần gì, có đường hướng rõ ràng trong sự nghiệp nên Thân có công danh rộng mở, tương lai xán lạn. Đa phần người tuổi Thân đều gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc, chẳng bao giờ phải suy nghĩ chuyện tiền nong.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, tình duyên của con giáp may mắn này cũng hạnh phúc ấm êm. Thân và một nửa sẽ bên nhau nồng nàn, ngập tràn tiếng cười.

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Tiền chất chật nhà, phú quý theo chân, may mắn lại gần chính là lộc lá trời cho Dậu trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu thương chịu khó, chân thành và sống tử tế nên người tuổi Dậu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Sau những thăng trầm của cuộc sống, Canh Tý 2020 chính là thời điểm để Dậu cân bằng cuộc sống.

Tiền chất chật nhà, phú quý theo chân, may mắn lại gần chính là lộc lá trời cho Dậu trong 49 ngày tới. Thế nên, chỉ cần vững tin vào chính mình, dám vươn lên thì Dậu ắt trở thành đại gia, giàu sang vô đối.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài vận thăng hoa, may mắn hết phần thiên hạ trong năm Canh Tý 2020

3 con giáp tài vận thăng hoa, may mắn hết phần thiên hạ trong năm Canh Tý 2020

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, tiền chất chật nhà, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

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