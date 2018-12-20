2019 mỹ mãn với 3 con giáp khởi nghiệp này, từ hai bàn tay trắng làm nên gia sản bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2018 05:30

Theo tử vi, đây là 3 con giáp dễ thành đại gia nhất trong 2019, từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp vang dội, ai cũng ngưỡng mộ ganh tị!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong năm Kỷ Hợi có áp lực công việc cực kì lớn. Nhưng không vì áp lực này mà họ chùn bước. Chỉ là đã đến lúc con giáp này không còn muốn an phận làm dưới quyền ai hay làm công ăn lương như trước.

2019 mỹ mãn với 3 con giáp khởi nghiệp này, từ hai bàn tay trắng làm nên gia sản bạc tỷ - Ảnh 1
2019 sẽ là năm đầy thuận lợi để người tuổi Thân khởi nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

2019 sẽ là năm đầy thuận lợi để người tuổi Thân khởi nghiệp nhưng sẽ khó để giữ vững vàng. Dù vậy, con giáp  này luôn có khả năng ứng biến kịp thời. Họ không ngừng cố gắng, trau dồi thêm kinh nghiệm, sự nghiệp càng vang dội.

Tuổi Tỵ

Dù 2019 tuổi Tỵ phạm Thái Tuế nhưng thích hợp để họ bắt đầu những kế hoạch mới, nhất là khởi nghiệp.

2019 mỹ mãn với 3 con giáp khởi nghiệp này, từ hai bàn tay trắng làm nên gia sản bạc tỷ - Ảnh 2
Theo tử vi 2019, dù vẫn có khó khăn đang đợi người tuổi tỵ nhưng chỉ cần cố gắng quyết tâm, việc gì cũng nên chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2019, dù vẫn có khó khăn đang đợi người tuổi Tỵ nhưng chỉ cần cố gắng quyết tâm, việc gì cũng nên chuyện. Bởi vậy, đừng vì trở ngại mà bỏ cuộc, thành công chỉ đang ở trước mặt mà thôi!

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 2019, người tuổi Ngọ có vận trình tốt đẹp, có nhiều cơ hội tài vận, làm gì cũng có thể thành công. Từ đây, vận thế đổi thay, bình an thuận lợi.

2019 mỹ mãn với 3 con giáp khởi nghiệp này, từ hai bàn tay trắng làm nên gia sản bạc tỷ - Ảnh 3
Theo tử vi 2019, người tuổi Ngọ có vận trình tốt đẹp, có nhiều cơ hội tài vận, làm gì cũng có thể thành công - Ảnh minh họa: Internet

Nếu dám nghĩ dám làm, nắm chắc cơ hội thì chuyện khởi nghiệp sẽ dễ thành công với người tuổi Ngọ trong năm 2019. Đừng lo bản thân không có kinh nghiệm hay người giúp đỡ, chuyện như ý sẽ đến chỉ cần bản mình cố gắng đến cùng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp có nụ cười là có tất cả, sau 30 tuổi nếu không trở thành đại gia thì cũng là quý phu nhân có hạnh phúc viên mãn

3 con giáp có nụ cười là có tất cả, sau 30 tuổi nếu không trở thành đại gia thì cũng là quý phu nhân có hạnh phúc viên mãn

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh có phúc tướng đó chính là nụ cười. Nói một cách khác, trời sinh 3 con giáp này luôn sống vui vẻ, chan hòa, nhờ vậy mà được thần tài chiếu cố mọi lúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thành công 2019 con giáp giàu 2019 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 40 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng