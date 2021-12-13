2 tuần cuối tháng 12, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 08:00

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh thăng tiến. Nếu biết cách tận dụng thời cơ sẽ trở nên giàu có, sống đời thảnh thơi.

Tuổi Dần

Bước sang 2 tuần cuối năm 2021, người tuổi Dần vận trình thuận lợi, gặp nhiều điềm lành. Con giáp may mắn có cơ hội mở rộng sự nghiệp, thăng tiến thành công nhờ thắng được liên tiếp nhiều dự án lớn. Đường tài lộc hanh thông, Dần kiếm tiền như nước, dần dần trở nên khá giả, giàu có.

2 tuần cuối tháng 12, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, bản mệnh sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ, cuộc sống “đế vương” không lo không nghĩ. Tuy nhiên, nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời nên Dần cần cố gắng nắm bắt thật tốt. Biết chọn đúng thời cơ, bản mệnh sẽ lập tức phát tài phát lộc, trở nên giàu có, cuộc sống thảnh thơi không lo không nghĩ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 tuần cuối năm 2021 vận khí căng tràn, làm ăn phát đạt. Dù bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến nhiều dự định của con giáp bị trì hoãn nhưng không vì thế mà ngăn được bước đường thăng tiến của con giáp.

2 tuần cuối tháng 12, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những công việc tay trái của Thân trong thời gian này pha1r triển không ngừng, mang đến cho bản mệnh món lợi nhuận khổng lồ. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư đển tiếp tục thu lợi hay chuyển hướng sang một lĩnh vực mới để thử thách bản thân. Vận trình đang lên, Thân làm gì cũng thành công.

Tuổi Dậu

Vào 2 tuần cuối của tháng 12, người tuổi Dậu tiền bạc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi. Các công việc cần làm đã được con giáp sắp xếp đâu vào đấy từ trước đó nên hiện tại, Dậu chỉ còn giám sát và đợi tiền chảy vào túi.

2 tuần cuối tháng 12, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những mối quan hệ xã hội của Dậu cũng rất phát triển. Tuy không thể trực tiếp gặp mặt nhưng con giáp gây ấn tượng tốt với mọi người nhờ khả năng ăn nói khéo léo. Dự đoán, sắp tới, Dậu có thể gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau tiến bước trên cả con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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