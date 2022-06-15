2 ngày đầu tuần tới (20 - 21/6), 3 con giáp được Ngọc Hoàng "kêu tên", tình tiền “chạm nóc”, Tý sắm xe hơi, Thìn tậu biệt thự, Dần khiến triệu người ghen tỵ

Tuổi Tý vốn thông minh nhanh nhẹn so với các con giáp khác. Dù có khó khăn thì với người tuổi Tý chỉ là nhất thời, về hậu vận họ nắm trong tay khối tài sản ai cũng phải ghen tị.

2 ngày đầu tuần này (20 - 21/6) tuổi Tý được dự báo sẽ rất may mắn, mọi mặt phát triển ổn định. Từ công việc cho đến cuộc sống đều thuận lợi. Bạn sẽ có nhiều kinh doanh khiến tài lộc tăng vọt. Cộng thêm nỗ lực của bản thân, Tý sẽ đạt được thành tích cao ngất ngưởng.

Tuổi Dần là con giáp phát tài tuần này nên phương diện tài lộc có nhiều khởi sắc. Bạn thu được tiền về đầy túi, cho dù là người làm trong lĩnh vực nào đi nữa.



Với người làm công ăn lương, bạn trở thành cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Bạn được giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại để khẳng định vị trí. Có thể đôi khi bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút, song công lao của bạn đều sẽ được nhìn nhận và đánh giá tích cực.



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Phương diện kinh doanh khởi sắc đặc biệt vào thời điểm 2 ngày đầu tuần này (20 - 21/6). Cuối cùng thì bạn cũng đã đón đầu được xu thế nên khách hàng đổ về tấp nập, các đơn hàng nhiều lên trông thấy. Thời gian nghỉ ngơi của bạn phải giảm bớt, nhưng đổi lại bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Có điều, thành công của bạn cũng sẽ khiến kẻ xấu ngứa mắt. Bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Tuổi Thìn



Là một trong những cái tên con giáp may mắn đầu tuần tới 20 - 21/6, người tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều tin tích cực về phương diện công danh và tài lộc. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ.

Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn, bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó.

Với những thành tích đạt được, tất nhiên là thu nhập của bạn cũng được đảm bảo. Bạn không còn phải lo về vấn đề tiền bạc nữa, chi tiêu cũng thoáng tay hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.