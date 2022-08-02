Tài vận của người tuổi Thân nói chung khá suôn sẻ. Trong công chuyện làm ăn, họ luôn là người chắc chắn, mọi việc luôn được suy nghĩ thấu đáo rồi mới đi tới quyết định. Chính vì thế, họ thu về được thành quả khá cao trong công việc.

Vận trình tình duyên của bản mệnh hôm nay khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Đặc biệt vào 1h sáng ngày 3/8, người tuổi Thân được gặp Quý nhân soi đường chỉ lối nên lại càng may mắn hơn. Nhân cơ hội này, Thân có thể tranh thủ quyết việc lớn hoặc ký kết hợp đồng để thu về lợi nhuận đáng tự hào.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có nhiều bước tiến mới trong năm 2023. Nhờ Thần Tài chiếu cố, vận trình tài lộc của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, làm đâu thắng đó. Các kế hoạch đầu tư của con giáp này có nhiều khởi sức.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Sửu có thể vượt qua các khó khăn trong công việc, đạt nhiều thành tựu lớn.

Ảnh minh họa

Tử vi dự báo rằng từ 1h sáng ngày 3/8, vận trình của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, các dự án đầu tư khởi sắc. Con giáp này được nhiều cát tinh hỗ trợ cộng với sự hành xử thông minh, khéo léo nên có thể giải quyết nhiều công việc, khắc phục khó khăn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Ảnh minh họa

1h sáng ngày 3/8, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.