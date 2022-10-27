15 ngày tới (28/10-11/11) 3 con giáp nữ đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc, cẩn thận trước tiểu tam phá hoại, gia đình lục đục, vợ chồng xung đột, gia đình ly tán

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 12:09

Nhà tiên tri dự báo 3 con giáp nữ sau cẩn thận quan sát chồng mình, bởi bản mệnh có điềm về hôn nhân, tình yêu, dễ bị chia rẽ, kẻ tiểu tam phá hoại.

Nữ tuổi Thân

15 ngày tới (28/10-11/11) 3 con giáp nữ đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc, cẩn thận trước tiểu tam phá hoại, gia đình lục đục, vợ chồng xung đột, gia đình ly tán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ tuổi Khỉ thông minh, lanh lợi và đặc biệt là trí tuệ cảm xúc rất cao. Họ có những ý tưởng riêng của họ về mọi thứ và không đi theo dòng chảy. Nhưng tính cách của họ cũng có một mặt dễ thay đổi. Đôi khi thích tiểu xảo, khó đề phòng. 

Sau khi kết hôn với một người đàn ông, người phụ nữ tuổi khỉ sẽ trưởng thành và kiềm chế tính cách của mình. Họ thường đảm đương tốt mọi công việc trong gia đình, lo chu toàn cho chồng con, có thể chính vì vậy mà họ đôi lúc lãng quên chăm sóc chính bản thân mình. Cũng vì thế mà vô tình để kẻ tiểu tam âm mưu giật mất chồng, âm mưu chia rẽ chồng bạn và bạn, nói lời ngon ngọt, dùng sắc đẹp quyến rũ chồng bạn khiến anh ta sa bẫy. 

Dù là người đàn ông bản lĩnh đến cỡ nào thì đối mặt với sắc đẹp khơi gợi trước mắt cũng khó kiềm lòng được. 

Quan sát cẩn thận từng thay đổi của chồng, xem biểu hiện lạ thường của anh ta dạo gần đây, bắt đầu chăm sóc bản thân thật tốt, ăn diện xinh đẹp, xuất hiện lộng lẫy khiến anh ta quay về. Người phụ nữ tuổi Thân vốn thông minh nên khó có tiểu tam nào làm khó được. 

Nữ tuổi Dần

15 ngày tới (28/10-11/11) 3 con giáp nữ đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc, cẩn thận trước tiểu tam phá hoại, gia đình lục đục, vợ chồng xung đột, gia đình ly tán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ tuổi Dần thường được biết đến là người mạnh mẽ, đảm đang, tháo vát. Họ có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, tháo vát. Phụ nữ tuổi này thường cưới được người chồng yêu thương họ hết mực. Đây cũng là mẫu đàn ông thành đạt trong công việc, có thể đứng mũi chịu sào. 

Nhưng chính bởi tính cách mạnh mẽ, phụ nữ tuổi Dần thường không biết cách chiều chồng, không biết làm nũng, tỏ ra yếu đuối để chồng che chở. Vốn dĩ chồng bạn rất yêu thương bạn nhưng lại thèm khát cảm giác được che chở cho cô gái của mình nên có đôi lúc cảm thấy chán chường sự mạnh mẽ của bạn. 

Tiểu tam thường sẽ là những cô gái xung quanh chồng bạn, họ giả vờ yếu đuối, mềm mỏng, từng bước quyến rũ chồng bạn, lợi dụng sơ hở trong quan hệ vợ chồng của nữ tuổi Dần để lấy lòng anh chồng của bạn. 

Trước những cám dỗ của tiểu tam, người tuổi Dần cần giữ cái đầu lạnh, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho người chồng, hâm nóng tình cảm vợ chồng thường xuyên, chồng bạn vốn dĩ rất yêu thương bạn nên chỉ cần vài hành động nhỏ cũng đủ giữ chân anh ta, thoát khỏi vòng tay của tiểu tam. 

Nữ tuổi Tý

15 ngày tới (28/10-11/11) 3 con giáp nữ đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc, cẩn thận trước tiểu tam phá hoại, gia đình lục đục, vợ chồng xung đột, gia đình ly tán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ tuổi Tý có thể đánh đổi tất cả vì bạn nếu đã chọn bạn làm chồng. Họ phấn đấu hết mình vì gia đình chồng con, chăm sóc chồng con chu đáo ít ai bằng. Người này còn giỏi ngoại giao, sẽ là cầu nối vững vàng cho chồng trong sự nghiệp của mình.

Có tuổi Tý ở bên cạnh, đàn ông sẽ yên tâm phấn đấu, không phải lo hậu phương. Đối với gia đình, họ luôn quyết đoán, giúp chồng đưa ra những quyết định và kế hoạch hoàn hảo nhất. Cuộc sống vợ chồng luôn viên mãn hạnh phúc vì họ luôn bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của bạn.

Tuy nhiên phụ nữ tuổi Tý nhạy cảm, đa nghi, dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở để chia rẽ tình cảm vợ chồng. Bằng vài lời nói ngon ngọt, tiểu tam dễ dàng khiến chồng bạn lung lay, cô ta suốt ngày bám lấy chồng bạn, cố tình để bạn nhìn thấy, nhưng bằng bản lĩnh của cô nàng tuổi Tý, không những tiểu tam phải mất mặt mà còn khiến chúng nó tránh xa chồng bạn không dám đến gần. 

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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