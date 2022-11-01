15 ngày đầu tiên của tháng 11 (01/11 - 15/11), 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần nhờ Thần Tài soi đường dẫn lối, từ đây "tay trái có vàng, tay phải có bạc", đón tháng mới giàu sang vang danh khắp chốn

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 00:10

15 ngày đầu tiên của tháng 11 sẽ là 15 ngày khởi sắc vô cùng đối với 3 con giáp sau, cuộc đời nở hoa, giàu sang phú quý ngút trời. Cùng xem 3 con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ nói chung rất may mắn vào tháng 11, sự nghiệp chứng kiến những bước tiến đáng kể, tài lộc luôn hanh thông, mưu sự gì cũng đều thành công viên mãn.

Bước sang tháng 11/2022, những người tuổi Tỵ khiến ai cũng phải ghen tị bởi họ sở hữu chuyện tình yêu đáng mơ ước nhất trong năm nay. Với những bạn đã có đôi, có cặp thì 15 ngày tới đây sẽ là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào của hai người. 

Đối với những người đang còn độc thân thì thời điểm này là vô cùng lý tưởng để họ tìm kiếm một nửa của mình, các mối quan hệ cá nhân tiến triển tốt sẽ mang lại cho tuổi Tỵ niềm vui lớn. Khi đã để mắt tới ai thì hãy mạnh dạn và bày tỏ quan điểm của bản thân. Hãy cho đối phương một cơ hội.

15 ngày đầu tiên của tháng 11 (01/11 - 15/11), 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần nhờ Thần Tài soi đường dẫn lối, từ đây 'tay trái có vàng, tay phải có bạc', đón tháng mới giàu sang vang danh khắp chốn - Ảnh 1
Những người tuổi Tỵ nói chung rất may mắn vào tháng 11, sự nghiệp chứng kiến những bước tiến đáng kể, tài lộc luôn hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những tháng vừa qua của năm 2022, những người tuổi Hợi khá lận đận, cả về mặt tài lộc lẫn tình cảm. Công việc và sự nghiệp đều có những trắc trở, nhiều vấn đề đều bị đình trệ. Thu nhập không ổn định, thất thường, thậm chí, hao tài, tốn của mà chẳng thu hoạch được gì.

Tuy nhiên, vào tháng 11 này vận may của tuổi Hợi sẽ quay trở lại. Nhờ có các quý nhân giúp đỡ, nên công việc làm ăn kinh doanh của Hợi trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, nhờ đó thu nhập cũng tăng lên.

Rất có khả năng tháng này tuổi Hợi sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

Còn với những người đang độc thân thì đây sẽ là khoảng thời gian mật ngọt khi bạn không còn phải cô đơn thêm một ngày nào nữa. 

Sự thăng hoa mạnh mẽ trong tình yêu đôi lứa sẽ như là nguồn cảm xúc vô tận mang lại niềm vui vô giá khiến tuổi Hợi luôn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc trong suốt cả tháng này.

15 ngày đầu tiên của tháng 11 (01/11 - 15/11), 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần nhờ Thần Tài soi đường dẫn lối, từ đây 'tay trái có vàng, tay phải có bạc', đón tháng mới giàu sang vang danh khắp chốn - Ảnh 2
Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn nhất tháng 11 gọi tên tuổi Tuất. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Tuất thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Tuất trong 15 ngày tới đây sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Tuất đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào 8h sáng mai (1/11), TOP 3 con giáp chính thức "rũ sạch vận xui", Thần Tài ưu ái, may mắn nhân đôi, hỷ sự nhân bốn, của cải vàng bạc chất đầy nhà vào tháng mới

Tin vui vào 8h sáng mai (1/11), TOP 3 con giáp chính thức "rũ sạch vận xui", Thần Tài ưu ái, may mắn nhân đôi, hỷ sự nhân bốn, của cải vàng bạc chất đầy nhà vào tháng mới

Bước sang tháng mới, 3 con giáp vận đỏ như son, cuộc đời từ nay hết nghèo hết khổ, đón tháng mới tưng bừng, chuẩn bị đón Tết linh đình.

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