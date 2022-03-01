15 ngày đầu tháng 3, vận mệnh an bài, 3 con giáp này khí thế hiên ngang, đầu tư sinh lời, đếm tiền không ngơi

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 10:30

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong 15 ngày đầu tháng 3, cát khí vượng phát, 3 con giáp này danh lợi song toàn, vạn sự xuôi thuận, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Trong tính cách những người tuổi Thân là những người luôn bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi 15 ngày đầu tháng 3 của tuổi Thân cho thấy họ sẽ gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc.

Trong 15 ngày đầu tháng 3, tuổi Thân sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và tránh được những thua lỗ, vội vàng.

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Trong 15 ngày đầu tháng 3, tuổi Thân sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

15 ngày đầu tháng 3, người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. Cộng thêm thể lực mạnh mẽ, cơ thể dẻo dai bền bỉ nên họ luôn kiên trì thực hiện đến cùng những dự án mình đảm nhận.

May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn dù vào thời điểm khởi nghiệp hay giai đoạn “nước rút” cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời. 15 ngày đầu tháng 3, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

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Trong 15 ngày đầu tháng 3, người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nhận thấy rằng, tuổi Tuất sẽ sớm được hưởng cuộc sống an bình, may mắn, dễ chịu nhất trong suốt 15 ngày đầu tháng 3. Tuy vẫn còn đôi chút áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền nhưng nhờ vượng vận tài lộc nên họ sẽ sớm đón nhận tin vui trong tài chính.

Muốn “làm đâu thắng đó”, bí quyết đơn giản mà tuổi Tuất cần phải làm đó chính là “đặt chữ tín lên hàng đầu”, làm việc cần cù chăm chỉ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ tới cùng, ắt rằng họ sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý như mong đợi.

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Tuổi Tuất sẽ sớm được hưởng cuộc sống an bình, may mắn, dễ chịu nhất trong suốt 15 ngày đầu tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, Nguyệt Quang hừng sáng, 3 con giáp này SA CHÂN vào HŨ VÀNG, ngã vào KHO TIỀN, công thành danh toại, rung đùi hưởng phước

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Theo tử vi 12 con giáp, thừa hưởng nguồn sáng của vầng Nguyệt Quang, 3 con giáp này lộc tràn đại hải, đếm tiền mỏi tay, vận may lan tỏa, cầu được ước thấy.

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