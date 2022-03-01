Tuần đầu tiên của tháng 3, Thái Dương chiếu rọi, 3 con giáp này sự nghiệp lên hương, vận trình rộng mở, thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 09:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong tuần đầu tiên của tháng 3, nhờ có hào quang từ Thái Dương, 3 con giáp này phúc lớn mệnh lớn, làm chơi ăn thật, giàu sang phú quý.

Tuổi Thân

Tuần đầu tiên của tháng 3 là tuần tràn đầy may mắn đối với tuổi Thân trong cả chuyện tình cảm và tài chính. Nếu độc thân, bản mệnh này sẽ dễ tìm được ý trung nhân của mình, nếu làm trong kinh doanh, họ sẽ dễ có khách hàng lớn tìm đến tận nơi.

Ngoài ra, đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh trang hoàng lại không gian làm việc của mình. Bản mệnh đừng quên tạo cảm hứng cho công việc, tăng thêm những nguồn năng lượng tích cực để đón chào thành công bằng cách dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, có thể thay màu sơn mới và thêm 1 vài chậu cây phong thủy hợp mệnh của mình nữa nhé.

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Tuần đầu tiên của tháng 3 là tuần tràn đầy may mắn đối với tuổi Thân trong cả chuyện tình cảm và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Tuần đầu tiên của tháng 3, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

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Tuần đầu tiên của tháng 3, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cũng giống như tuổi Hợi, người tuổi Mùi được đánh giá là đắc tài đắc lộc, ước gì được nấy trong tuần đầu tiên của tháng 3. Người tuổi Mùi sẽ có một giai đoạn vô cùng dễ chịu cho cả thời gian dài trong tương lai được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ.

Theo tử vi tháng 3, tuần đầu tiên của tháng 3 là lúc mà tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này, họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể.

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Cũng giống như tuổi Hợi, người tuổi Mùi được đánh giá là đắc tài đắc lộc, ước gì được nấy trong tuần đầu tiên của tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thực Thần nâng đỡ, Cát Tinh vẫy gọi, 3 con giáp này ngày 1/3/2022 tài lộc bủa vây, vận trình lên hương, tiền tiêu không hết

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