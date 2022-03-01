Đúng 10 ngày đầu tháng 3, Nguyệt Quang hừng sáng, 3 con giáp này SA CHÂN vào HŨ VÀNG, ngã vào KHO TIỀN, công thành danh toại, rung đùi hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 09:50

Theo tử vi 12 con giáp, thừa hưởng nguồn sáng của vầng Nguyệt Quang, 3 con giáp này lộc tràn đại hải, đếm tiền mỏi tay, vận may lan tỏa, cầu được ước thấy.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, nhiều may mắn sẽ đến với tuổi Sửu, bản mệnh cần phải biết nắm bắt cơ hội. Đây là giai đoạn đặc biệt tốt cho tuổi Sửu, phù hợp cho việc kiểm tra sức khỏe hoặc tham gia các cách trị liệu để nâng cao thể chất của bản thân.

Theo tử vi tháng 3 của 12 con giáp, bản mệnh có thể nhận được 1 món quà giá trị, hoặc nhận được giải thưởng lớn từ 1 cuộc thi nào đó. Nói chung dù đi đâu, làm gì trong 10 ngày đầu tháng 3 thì bản mệnh đều có khả năng thành công. 10 ngày đầu tháng 3 cũng là thời kỳ vận đào hoa nở rộ, tuổi Sửu độc thân cần lưu ý để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vì dễ gặp được 1 nửa như ý.

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Đúng 10 ngày đầu tháng 3, nhiều may mắn sẽ đến với tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn.

Đúng 10 ngày đầu tháng 3, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

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Đúng 10 ngày đầu tháng 3, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xin chúc mừng Hợi là con giáp may mắn bậc nhất trong 10 ngày đầu tháng 3. Với sự an bài của vận mệnh, dường như thời gian này cũng là lúc mà người tuổi Hợi có được cuộc sống khiến người khác phải ghen tị.

Suy cho cùng, trong giai đoạn này người tuổi Hợi sẽ gặt hái được may mắn nhiều hơn là rủi ro. Những vấn đề mà họ phải đối mặt trước đây sẽ dần được giải quyết. Bên cạnh đó, những sự hỗ trợ và giúp đỡ bất ngờ sẽ giúp họ tiếp cận với các cơ may làm giàu chỉ trong chốc lát.

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Hợi là con giáp may mắn bậc nhất trong 10 ngày đầu tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thực Thần nâng đỡ, Cát Tinh vẫy gọi, 3 con giáp này ngày 1/3/2022 tài lộc bủa vây, vận trình lên hương, tiền tiêu không hết

Thực Thần nâng đỡ, Cát Tinh vẫy gọi, 3 con giáp này ngày 1/3/2022 tài lộc bủa vây, vận trình lên hương, tiền tiêu không hết

Tử vi ngày 1/3/2022 cho thấy, 3 con giáp này hưng vượng đường công danh, vô lo vô nghĩ đếm tiền, an nhàn hưởng phước trời ban.

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